Zengin ülkeler koronavirüs aşısında önce davrandı: Yüzde 54'ünü şimdiden satın aldılar - Son Dakika

Zengin ülkeler koronavirüs aşısında önce davrandı: Yüzde 54'ünü şimdiden satın aldılar

20.12.2020 08:36
Zengin ülkeler koronavirüs aşısında önce davrandı: Yüzde 54'ünü şimdiden satın aldılar, System.String[]

Bill & Melinda Gates Vakfı'nın desteğiyle Duke Küresel Sağlık İnovasyon Merkezi tarafından derlenen verilere göre aşı dağılımında ciddi adaletsizlikler görülüyor. Kanada'da sadece bir kişiye 9 doz aşı sürüyor, Hindistan 1,6 milyarlık sipariş verdi. Zengin ülkeler aşının yüzde 54'ünü şimdiden satın aldı.

Dünya genelinde 76 milyon kişiye bulaşan ve yaklaşık 1,7 milyon insanının hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüsü engellemesi beklenen aşı kasımda piyasaya sürülmeye başladı. Dünya çapındaki ülkeler ve kuruluşlar tarafından yaklaşık 7,86 milyar doz aşı satın alındı.

REKOR HİNDİSTAN'DA

BM ve DSÖ'nün aşı dağıtımında eşitlik taahhüdüne rağmen, ülkeler, nüfuslarının çok üzerinde aşı siparişi veriyor. Şu ana kadar onaylanmayanlar dail teyitli satılan aşılar 7,7 milyar doza ulaştı. 3,9 milyar doz aşı için de müzakereler sürüyor. Yüksek gelirli ülkeler şu anda daha büyük doz paylarını satın alıyor olsalar da Hindistan 1,6 milyar doz ile diğer bütün ülkelerden daha fazla aşı siparişi veren ülke oldu. ABD, buna kıyasla 1,1 milyar dozu önceden satın aldı ve bu sayı, Hindistan'ın satın aldığı miktardan daha az olmasına rağmen Hindistan'ın gelişmekte olan 1,3 milyar vatandaşına kıyasla ABD'de yaklaşık 330 milyon kişi var. Yüksek gelirli ülkeler 4 milyar dozdan fazla yani neredeyse aşıların %54'ünü satın aldı. Buna karşılık düşük ve orta gelirli ülkeler %34'ün biraz üzerinde alım yaptı.

BİR KİŞİYE 9 DOZ

Türkiye gazetesinin haberine göre, 38 milyonluk nüfusu ile Kanada, kişi başına dokuz doza denk gelen 350 milyon aşı siparişi vererek diğer herhangi bir ülkeye kıyasla kişi başına en yüksek dozu ayıran ülke oldu.

200 AŞI DAHA GELECEK

Şu anda, yüksek hızda geliştirilmekte ve test edilmekte olan 200'den fazla aşı adayı var. Ancak ön satışı yapılan aşı adaylarının tamamının test aşamasını geçemeyeceği gibi bir ihtimal de var.

AŞI OLSANIZ DA MASKESİZ GEZMEYİN

Çin aşı araştırma ve geliştirme çalışma grubu başkanı Zeng Yixin, acil aşılama programının kış döneminde ülkede devam edeceğini söyledi. Yixin, "Kış ve ilkbahar mevsimlerinde bazı önemli nüfus grupları arasında yeni koronavirüs aşılama çalışmaları yürütmek, salgın önleme için büyük önem taşıyor" dedi. Zeng, ilk önce aşılanacak kadar şanslı olanların yine de fiziki mesafe kurallarına uymaya devam etmeleri, ellerini iyice yıkamaları ve bir yüz maskesi takmaları konusunda uyardı. Çin yetkilileri, kullandığı aşıların "verimli ve güvenli" olduğundan emin olsalar da hiçbir aşının virüse karşı yüzde 100 koruma sağlayamadığını duyurdu.

EN ÇOK SATAN OXFORD

Oxford Üniversitesi aşısı, satılan 2,7 milyardan fazla dozla şimdiye kadarki en popüler aşıdır. Akademik kurum, AstraZeneca ile birlikte her biri Hindistan ve ABD'ye 500 milyon aşı ve Avrupa Birliği'ne 400 milyon aşı dağıtıyor. Covid-19 aşılarının en çok satan ikinci şirketi olan Novavax, önceden 1,3 milyar doz sattı. Şimdiye kadar, Pfizer-BioNTech ve Moderna, üretilen toplam aşı dozlarının sırasıyla %10 ve %6'sını önceden sattı.

Zengin ülkeler koronavirüs aşısında önce davrandı: Yüzde 54'ünü şimdiden satın aldılar

Avrupa Birliği, Koronavirüs, Hindistan, Kanada, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zengin ülkeler koronavirüs aşısında önce davrandı: Yüzde 54'ünü şimdiden satın aldılar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Artan vakalara rağmen otellerin yılbaşı programları tepki çekti! Canlı müzik bile var Bilim Kurulu üyesi koronavirüsün daha bulaşıcı mutasyonuyla ilgili konuştu: Önemli olabilir, yakından izlenmeli Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler
Muğla'daki 3,9 ve 3,8 büyüklüğündeki depremlerden sonra Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem Muğla'daki 3,9 ve 3,8 büyüklüğündeki depremlerden sonra Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem         
08:01
Kısıtlamada denetime takıldı, ehliyetsiz olduğu için cezadan kaçamadı Kısıtlamada denetime takıldı, ehliyetsiz olduğu için cezadan kaçamadı         
00:54
İranlı YouTuber'ın polis aracını kullandığı görüntüler tepki çekmişti! Olayla ilgili bir polis görevden alındı İranlı YouTuber'ın polis aracını kullandığı görüntüler tepki çekmişti! Olayla ilgili bir polis görevden alındı         
23:21
Erol Bulut Erol Bulut "istifa edecek" iddialarını yalanladı         
22:53
F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz         
20:04
Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti         
19:04
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti         
16:13
13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı         
14:49
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı         
14:14
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Eşinin öldürdüğü 6 aylık hamile kadının kardeşi: Çocukları için kendini feda etti Eşinin öldürdüğü 6 aylık hamile kadının kardeşi: Çocukları için kendini feda etti         
09:21
Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 08:50:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Zengin ülkeler koronavirüs aşısında önce davrandı: Yüzde 54'ünü şimdiden satın aldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei