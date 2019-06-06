Zengin ve ünlülerin muhiti Beverly Hills'te tütün satışı tamamen yasaklanıyor
1 saat önce
ABD'nin ünlü yıldızları ve zengin insanlarının yaşadığı, en lüks otel ve alış veriş mağzalarının bulunduğu yer olarak bilinen Kaliforniya eyaletindeki Beverly Hills, ülkede tütün satışının tamamen yasaklandığı ilk yer oldu.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:08
'nin ünlü yıldızları ve zengin insanlarının yaşadığı, en lüks otel ve alış veriş mağazalarının bulunduğu yer olarak bilinen Kaliforniya
eyaletindeki Beverly Hills, ülkede tütün satışının tamamen yasaklandığı ilk yer oldu.
Kaliforniya şehir konseyi tarafından salı günü oy birliği ile alınan karar 2021 yılında uygulamaya girecek. Şehirde yalnızca özel puro salonları müşterilerine tütün satabilecek. Tüm benzin istasyonları, eczane, market ve benzeri yerler ise elektronik sigara dahil tütünlü veya nikotinli hiçbir ürünün satışını yapamayacak.
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