Zengin ve Yoksul 2. Bölüm Fragmanı
39 dakika önce
Her istediğini elde edenlerin bencilliği ile istedikleri hiçbir şeyi elde edemeyenlerin öfkesini anlatan "Zengin ve Yoksul" güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle atv'de.
Her istediğini elde edenlerin bencilliği ile istedikleri hiçbir şeyi elde edemeyenlerin öfkesini anlatan "Zengin ve Yoksul" güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle atv'de.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:04
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