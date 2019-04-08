Zengin ve Yoksul 2. Bölüm Fragmanı

Her istediğini elde edenlerin bencilliği ile istedikleri hiçbir şeyi elde edemeyenlerin öfkesini anlatan "Zengin ve Yoksul" güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle atv'de.

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Her istediğini elde edenlerin bencilliği ile istedikleri hiçbir şeyi elde edemeyenlerin öfkesini anlatan "Zengin ve Yoksul" güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle atv'de.

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