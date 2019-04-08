Son Dakika Haberleri: Zengin ve Yoksul 2. Bölüm Fragmanı

Zengin ve Yoksul 2. Bölüm Fragmanı

39 dakika önce

Her istediğini elde edenlerin bencilliği ile istedikleri hiçbir şeyi elde edemeyenlerin öfkesini anlatan "Zengin ve Yoksul" güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle atv'de.

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Her istediğini elde edenlerin bencilliği ile istedikleri hiçbir şeyi elde edemeyenlerin öfkesini anlatan "Zengin ve Yoksul" güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle atv'de.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:04 

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