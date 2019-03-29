'Zengin Ve Yoksul'un Afişi Yayınlandı
30 dakika önce
'Zengin ve Yoksul' dizisinin afişi görücüye çıktı
Yapımını NTC Medya'nın yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Deniz Yorulmazer'in oturduğu 'Zengin ve Yoksul' dizisi farklı hayatlara sahip ailelerin ortak hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanıyor.
Yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi gören dizinin afişi de oldukça beğenildi.
Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle 'Zengin ve Yoksul' çok yakında atv'de.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:33 Kaynak: Bültenler
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