'Zengin Ve Yoksul'un Afişi Yayınlandı

Yapımını NTC Medya'nın yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Deniz Yorulmazer'in oturduğu 'Zengin ve Yoksul' dizisi farklı hayatlara sahip ailelerin ortak hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

Yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi gören dizinin afişi de oldukça beğenildi.

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle 'Zengin ve Yoksul' çok yakında atv'de.