Zenginden aldı, fakire verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zenginden aldı, fakire verdi - Son Dakika

Zenginden aldı, fakire verdi

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir muhtar, durumu iyi olan ailelerden topladığı kıyafetleri, yoksullara dağıttı.

Zenginden aldı, fakire verdi, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir muhtar, durumu iyi olan ailelerden topladığı kıyafetleri, yoksullara dağıttı.


Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, mahallesinde durumu iyi olan ailelerden giymedikleri kıyafetleri topladı. Kıyafetleri güzelce elden geçiren Şahin Mahallesi Hüseyin Aydın, mahallesinde bulunan ihtiyaç sahibi insanlara dağıttı.


Bu tür hayır işlerinden oldukça mutlu olduğunu söyleyen muhtar Aydın, "Mahalleden birliği ve dayanışmayı sağlamak adına çalışmalar yapıyoruz. Mahallede durumu iyi ailelerin fazla kıyafetleri alıp, ihtiyaç sahibi insanlarımıza dağıttık. Bir elin gördüğünü diğeri görmeden yardımda bulunuyoruz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Tarsus, Mersin, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:06 Kaynak: İHA
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