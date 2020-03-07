Zenginler koronavirüs salgına karşı ne tür önlemler alıyor? 100 dolarlık maskeler işe yarıyor mu? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Zenginler koronavirüs salgına karşı ne tür önlemler alıyor? 100 dolarlık maskeler işe yarıyor mu? - Son Dakika Dünya

Zenginler koronavirüs salgına karşı ne tür önlemler alıyor? 100 dolarlık maskeler işe yarıyor mu?

6 saat önce

Hemen hemen her kitlesel olayda olduğu gibi varlıklı insanlar, genelde çoğunluğun erişemeyeceği imkanlar sayesinde, koronavirüse karşı farklı önlemler alıyor. Peki zenginler Covid-19 riskine karşı ne gibi önlemler alıyor? Gerçekten etkili mi?

Zenginler koronavirüs salgına karşı ne tür önlemler alıyor? 100 dolarlık maskeler işe yarıyor mu?, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını hızla dünyaya yayılırken insanlar kendilerini korumak için günlük hayatlarında bir takım önlemler almaya başladı.


Hemen hemen her kitlesel olayda olduğu gibi varlıklı insanlar, genelde çoğunluğun erişemeyeceği imkanlar sayesinde, koronavirüse karşı farklı önlemler almayı tercih ediyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:14 
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