"Zenginlere ve lüks konutlara ek vergi meclis tatili sonrasına kaldı"
1 saat önce
Yüksek gelirlilere ve ultra lüks konut satışlarına vergi zammı meclis tatili sonrasına kaldı
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:53
'de yüksek gelirliler ve lüks konut satışları için öngörülen vergi zammının meclis tatili sonrasına kaldığı belirtildi. Reuters
'in isimsiz hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre önümüzdeki haftalarda meclise sunulacak tasarıdan bu iki kalem çıkarıldı.
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