Son Dakika Haberleri: "Zenginlere ve lüks konutlara ek vergi meclis tatili sonrasına kaldı"
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"Zenginlere ve lüks konutlara ek vergi meclis tatili sonrasına kaldı"

1 saat önce

Yüksek gelirlilere ve ultra lüks konut satışlarına vergi zammı meclis tatili sonrasına kaldı

Türkiye'de yüksek gelirliler ve lüks konut satışları için öngörülen vergi zammının meclis tatili sonrasına kaldığı belirtildi.

Reuters'in isimsiz hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre önümüzdeki haftalarda meclise sunulacak tasarıdan bu iki kalem çıkarıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:53 
türkiye, konut, vergi, Dünya
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