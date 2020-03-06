Zengo bugün vizyonda - Son Dakika
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Zengo bugün vizyonda

6 saat önce

Sakallıoğlu'nun senaryosunu da yazdığı komedi filmi, Şahan Gökbakar ve Müge Manuş'un yönetmenliğinde çekildi.

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Sakallıoğlu'nun senaryosunu da yazdığı komedi filmi, Şahan Gökbakar ve Müge Manuş'un yönetmenliğinde çekildi. Çamaşırhane Film yapımı "Zengo", ünlü bir modacı olmanın hayallerini kuran Zerrin'in, bu yolda en büyük rakibi olarak gördüğü Menkıbe ile olan rekabetini beyazperdeye taşıyacak.

Şahan Gökbakar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:29 
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