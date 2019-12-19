Zenit: 81 - 84

SALON: Ülker

HAKEMLER: Sreten Radovic, Jakub Zamojski, Mario Majkic

ZENİT: Ponitka 16, Pushkov 2, Iverson 9, Ayon 12, Albicy 12, Voronov 11, Ponkrashov, Hollins 6, Abromaitis 10, Khvostov 6, Trushkin

1'İNCİ PERİYOT: 22-18

DEVRE: 43-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-60

THY Avrupa Ligi'nin 15'inci haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Zenit'e 84-81 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 18 sayıyla Fenerbahçe Beko'dan Lauvergne oldu. Sarı-lacivertlilerde Lauvergne'nin 18, Kalinic'in 16, Sloukas'ın 13 ve de Colo 9 sayılık performansları mağlubiyete engel olamadı. Bu sonuçla Fenerbahçe üst üste 3, toplamda ise 10'uncu mağlubiyetini alarak parkeden ayrıldı. Zenit ise 4'üncü galibiyetini elde etti.