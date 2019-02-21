Son Dakika Haberleri: Zenit-Fenerbahçe

Zenit-Fenerbahçe

1 saat önce

SAINT UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Zenit ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Saint PetersburgHakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)Zenit: Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitskiy, Smolnikov, Hernani,...

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SAINT UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Zenit ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Saint Petersburg

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)

Zenit: Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitskiy, Smolnikov, Hernani, Ozdoev, Barrios, Driussi, Azmoun, Dzyuba

Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Eljif Elmas, Moses, Alper Potuk, Ayew

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:08 Kaynak: AA

İngiltere, Zenit, Fenerbahçe, Spor
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