Zenit-Fenerbahçe

SAINT UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Zenit ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Saint PetersburgHakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)Zenit: Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitskiy, Smolnikov, Hernani,...

SAINT UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Zenit ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:



Stat: Saint Petersburg



Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)



Zenit: Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitskiy, Smolnikov, Hernani, Ozdoev, Barrios, Driussi, Azmoun, Dzyuba



Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Eljif Elmas, Moses, Alper Potuk, Ayew

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ünlü Gazeteci Ahmet Ercanlar, Hürriyet'ten İstifa Etti!

3 Çocuğuyla Birlikte Yeni Eve Taşınan Kadın, Yatak Odasında Ev Sahibinin Tacizine Uğradı

Zenit-Fenerbahçe Maçında Eljif Elmas'ın Düşürülmesi Sonrası Sarı-Lacivertli Futbolcular Penaltı Bekledi

Avrupa Liginde Fenerbahçe, Zenit'e Konuk Oluyor! Maçta İlk Gol Geldi