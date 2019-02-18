Son Dakika Haberleri: Zenit, Fenerbahçe Maçı Biletlerini Satışa Çıkardı

Zenit, Fenerbahçe Maçı Biletlerini Satışa Çıkardı

1 saat önce

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Rusya'da karşılacağı Zenit maça sayılı günler kala maç biletlerini satışa çıkardı.

Zenit, Fenerbahçe Maçı Biletlerini Satışa Çıkardı, System.String[]
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Rusya'da karşılacağı Zenit maça sayılı günler kala maç biletlerini satışa çıkardı.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turunda Fenerbahçe ilk maçta rakibi olan Zenit'i sahasında 1-0 mağlup etmişti. 21 Şubat'ta Rusya'nın St. Petersburg şehrinde oynanacak olan rövanş maçı için Zenit kulübü maç için biletleri satışa çıkardı. Satışa çıkan biletlerin ilk gününde 12 binden fazla bilet satıldı. En ucuzu 500, en pahalısı 12 bin ruble olan maç biletleri Zenit kulübünün resmi internet sitesinden satılıyor. Toplam 64 bin kişilik stadyumda oynanacak olan müsabakaya mavi-beyazlı taraftarlarının yoğun ilgi göstermesi beklenirken ilk gün satışlarının 12 bini geçmesi bunun en iyi göstergesi oldu. 21 Şubat'ta Petersburg'ta oynanacak olan müsabakanın başlama saati 20.55 olarak açıklandı. - ST. PETERSBURG

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:40 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Zenit, Spor
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