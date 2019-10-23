Son Dakika Haberleri: Zenit Fotoğraf Çekimi'nde Neşeli Anlar
Son Dakika Spor Zenit Fotoğraf Çekimi'nde Neşeli Anlar

Zenit Fotoğraf Çekimi'nde Neşeli Anlar

1 saat önce

Rusya'nın en büyük takımlarından Zenit Takımı'nın oyuncuları soğuk havaya rağmen takım fotoğrafı çekilmek için çıktıkları antreman sahasında renkli görüntüler oluşturdu.

Rusya'nın en büyük takımlarından Zenit Takımı'nın oyuncuları soğuk havaya rağmen takım fotoğrafı çekilmek için çıktıkları antreman sahasında renkli görüntüler oluşturdu.

Zenit Fotoğraf Çekimi'nde Neşeli Anlar

Rusya, Zenit, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:39 
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