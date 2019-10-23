Zenit Fotoğraf Çekimi'nde Neşeli Anlar
1 saat önce
Rusya'nın en büyük takımlarından Zenit Takımı'nın oyuncuları soğuk havaya rağmen takım fotoğrafı çekilmek için çıktıkları antreman sahasında renkli görüntüler oluşturdu.
Rusya'nın en büyük takımlarından Zenit Takımı'nın oyuncuları soğuk havaya rağmen takım fotoğrafı çekilmek için çıktıkları antreman sahasında renkli görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:39
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