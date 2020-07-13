Zenit, Galatasaray Doğa Sigorta'dan Alex Poythress'i transfer etti

Zenit Kulübü, 26 yaşındaki Poythress ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Rusya 'nın Zenit Basketbol Takımı, geçen sezon Galatasaray Doğa Sigorta forması giyen ABD'li pota altı oyuncusu Alex Poythress'i kadrosuna kattı.

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