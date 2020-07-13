Zenit, Galatasaray Doğa Sigorta'dan Alex Poythress'i transfer etti - Son Dakika

Zenit, Galatasaray Doğa Sigorta'dan Alex Poythress'i transfer etti

Zenit Kulübü, 26 yaşındaki Poythress ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Zenit Kulübü, 26 yaşındaki Poythress ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Indiana Pacers ve Atlanta Hawks formaları giyen 2,06 metre boyundaki Poythress, Çin'in Jilin Northeast Tigers takımında oynadıktan sonra geçen sezon Galatasaray Doğa Sigorta'ya transfer olmuştu.


Sarı-kırmızılı formayla ING Basketbol Süper Lig'de 12,3 sayı, 5,9 ribaunt ortalamaları yakalayan Poythress, ULEB Avrupa Kupası'nda ise maç başına 13,6 sayı, 7,1 ribauntla oynamıştı.


Galatasaray, Sigorta, Zenit, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:43 

Son Dakika Spor Zenit, Galatasaray Doğa Sigorta'dan Alex Poythress'i transfer etti - Son Dakika Spor
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