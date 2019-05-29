Son Dakika Haberleri: Zenit Lift RPL Kupası
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Zenit Lift RPL Kupası

1 saat önce

Zenit St. Petersburg, Kaptan Aleksandr Anyukov'u kupayı Gazprom arenasında ev sahibi taraftarların önünde kaldırdı. Zenit, sezonu en yakın rakipleri olan Lokomotiv Moscow ile 8 sayı geride bitirdi.

Zenit St. Petersburg, Kaptan Aleksandr Anyukov'u kupayı Gazprom arenasında ev sahibi taraftarların önünde kaldırdı. Zenit, sezonu en yakın rakipleri olan Lokomotiv Moscow ile 8 sayı geride bitirdi.
Zenit Lift RPL Kupası
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:06 
Gazprom, Petersburg, Zenit, Spor
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