Zenit Lift RPL Kupası
1 saat önce
Zenit St. Petersburg, Kaptan Aleksandr Anyukov'u kupayı Gazprom arenasında ev sahibi taraftarların önünde kaldırdı. Zenit, sezonu en yakın rakipleri olan Lokomotiv Moscow ile 8 sayı geride bitirdi.
Zenit
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:06
St. Petersburg
, Kaptan Aleksandr Anyukov'u kupayı Gazprom
arenasında ev sahibi taraftarların önünde kaldırdı. Zenit, sezonu en yakın rakipleri olan Lokomotiv Moscow ile 8 sayı geride bitirdi.
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