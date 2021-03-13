Zenit, maça gelen taraftarlara ücretsiz koronavirüs aşısı yapmaya başladı - Son Dakika

Zenit, maça gelen taraftarlara ücretsiz koronavirüs aşısı yapmaya başladı

13.03.2021 23:50

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, iç saha maçlarını izlemeye gelen taraftarlara ücretsiz yeni tip koronavirüs aşısı yapmaya başladı. Kulüp yaptığı açıklamada, bugün oynadıkları Akhmat Grozny karşılaşmasıyla birlikte aşı uygulamasının başladığını duyurdu.

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, iç saha maçlarını izlemeye gelen taraftarlara ücretsiz yeni tip koronavirüs aşısı yapmaya başladı.

18 YAŞ ÜSTÜNDEKİ TARAFTARLAR AŞI OLABİLECEK

Zenit kulübünden yapılan açıklamada, ligde bugün oynanan Akhmat Grozny karşılaşması ile birlikte aşı uygulamasının devreye girdiği kaydedildi. Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanıldığı uygulamanın sezon sonuna kadar devam edeceği ve 18 yaş üstündeki taraftarların aşı olabileceği belirtildi. Zenit, 45 puanla Rusya Premier Ligi'nde lider durumda bulunuyor.

Zenit, maça gelen taraftarlara ücretsiz koronavirüs aşısı yapmaya başladı

Zenit St. Petersburg, Koronavirüs Aşısı, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Zenit, maça gelen taraftarlara ücretsiz koronavirüs aşısı yapmaya başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı Feghouli'den Şenol Güneş'e çağrı! Milli Takım için özel istekte bulundu İlkay, Mesut'u yok saydı! Yıldız futbolcunun kadro tercihi herkesi şaşırttı Tüm Türkiye risk haritasını bekliyordu! İllerin kaderi Kabine toplantısının ardından belli olacak AK Parti ve MHP'nin anket rakamlarını veren İYİ Partili vekilden iddialı çıkış: Geliyoruz 2 kangal köpeği sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin
Üç CHP'li başkana Danıştay'dan kötü haber: Belediyeler yardım toplayamaz Üç CHP'li başkana Danıştay'dan kötü haber: Belediyeler yardım toplayamaz         
23:58
İzmir'de kuaför, kahvehane, restoran, kafeterya gibi işletmelere girişte HES kodu zorunluluğu İzmir'de kuaför, kahvehane, restoran, kafeterya gibi işletmelere girişte HES kodu zorunluluğu         
23:30
Ankara Valisi Vasip Şahin, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı Ankara Valisi Vasip Şahin, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı         
22:46
İstanbul dahil 39 ilde 32 saat sürecek sokak kısıtlaması başladı İstanbul dahil 39 ilde 32 saat sürecek sokak kısıtlaması başladı         
22:16
İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi İbrahim Tatlıses eleştirilerin ardından yeniden imaj değiştirdi         
21:51
Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı         
20:59
Bilim Kurulu üyesi Prof. Hasöksüz, risk haritasında kırmızıya dönmesi beklenen illeri açıkladı Bilim Kurulu üyesi Prof. Hasöksüz, risk haritasında kırmızıya dönmesi beklenen illeri açıkladı         
17:55
'Levent Gültekin' imasına tepki gösteren Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'e Tuğrul Türkeş'ten sert yanıt 'Levent Gültekin' imasına tepki gösteren Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'e Tuğrul Türkeş'ten sert yanıt         
17:39
Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim         
15:21
Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada         
14:15
Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada         
14:00
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2021 00:17:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zenit, maça gelen taraftarlara ücretsiz koronavirüs aşısı yapmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei