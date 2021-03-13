Zenit, maça gelen taraftarlara ücretsiz koronavirüs aşısı yapmaya başladı
13.03.2021 23:50
Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, iç saha maçlarını izlemeye gelen taraftarlara ücretsiz yeni tip koronavirüs aşısı yapmaya başladı. Kulüp yaptığı açıklamada, bugün oynadıkları Akhmat Grozny karşılaşmasıyla birlikte aşı uygulamasının başladığını duyurdu.
Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, iç saha maçlarını izlemeye gelen taraftarlara ücretsiz yeni tip koronavirüs aşısı yapmaya başladı.
18 YAŞ ÜSTÜNDEKİ TARAFTARLAR AŞI OLABİLECEK
Zenit kulübünden yapılan açıklamada, ligde bugün oynanan Akhmat Grozny karşılaşması ile birlikte aşı uygulamasının devreye girdiği kaydedildi. Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanıldığı uygulamanın sezon sonuna kadar devam edeceği ve 18 yaş üstündeki taraftarların aşı olabileceği belirtildi. Zenit, 45 puanla Rusya Premier Ligi'nde lider durumda bulunuyor.
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