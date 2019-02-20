Son Dakika Haberleri: Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak: Yarın Zorlu Bir Maç Olacak

Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak: Yarın Zorlu Bir Maç Olacak

1 saat önce

"Ev sahibi olmamızın avantajını kullanacağız"Mustafa AKIN - ST. PETERSBURG / DHAZenit Teknik Direktörü Sergey Semak, yarın Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Zorlu bir maç olacak" dedi.

Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak: Yarın Zorlu Bir Maç Olacak, System.String[]
"Ev sahibi olmamızın avantajını kullanacağız"

Mustafa AKIN - ST. PETERSBURG/ DHA

Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak, yarın Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Zorlu bir maç olacak" dedi.

Gazprom Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Semak, Fenerbahçe'nin maça eksik kadroyla çıkacağını vurgulayarak, "Fakat yine de oyun planımızı değiştirmeyeceğiz. Yarın agresif ve baskılı bir şekilde oynayarak ihtiyacımız olan skoru almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya ekibinin teknik direktörü Semak, ilk maçta Fenerbahçe'nin ev sahibi olma avantajını iyi kullandığını dile getirerek, "Yarın oynayacağımız maçta da biz ev sahibi olmamızın avantajını kullanacağız. Fenerbahçe güçlü ve tecrübeli bir takım. Yarınki maç zorlu geçecek" şeklinde konuştu.

RUS EKİBİNDE HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bu arada Rusya temsilcisi Zenit, karşılaşma öncesi son çalışmasını maçın oynanacağı Gazprom Arena'da gerçekleştirdi.

Teknik direktör Sergey Semak yönetimindeki idmanda taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:28 Kaynak: DHA

Zenit, Fenerbahçe, Spor
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