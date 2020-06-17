Zenit training for RPL return
Zenit continues training for their clash against CSKA when football returns in Russia. The St. Petersburg side is on a 9 point lead at the top of the Russian Premier League.
Zenit continues training for their clash against CSKA when football returns in Russia. The St. Petersburg side is on a 9 point lead at the top of the Russian Premier League.
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 11:10
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