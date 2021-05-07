Galatasaray'da Marcao'ya Rus kulüpleri kancayı taktı. Rakitsky'nin yerine Brezilyalıyı transfer etmek isteyen Zenit, 15 milyon euroyu gözden çıkardı.
Marcao'nun peşinde Zenit ile birlikte Lokomotiv Moskova'nın da olduğu ve Brezilyalı futbolcu için ilk temasların da menajeri vasıtasıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. Sarı-kırmızılılarda 99 karşılaşmada görev yapan ve Beşiktaş derbisiyle 100. maçına çıkmaya hazırlanan Brezilyalı stoper, 1 gol, 1 asistlik skor katkısında bulundu.
Son Dakika › Spor › Zenit, yıldız futbolcu Marcao için 15 milyon Euro masaya koyuyor - Son Dakika Spor