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Zennure Teyzenin İçme Suyu Sevinci - Son Dakika

Zennure Teyzenin İçme Suyu Sevinci

18.08.2021 12:13
Zennure Teyzenin İçme Suyu Sevinci, System.String[]

Selendi ilçesine bağlı Karabeyler Mahallesi Kuşkurağı bağlısında yıllardır evlerine tankerlerle su taşıyan vatandaşların imdadına MASKİ Genel Müdürlüğü yetişti.

"Cengiz Başkanıma Rabbim Cennet Kapılarını Açsın"

Mahallede yürütülen çalışmalar ile yeterli ve sağlıklı içme suyuna kavuşan mahalle sakinlerinden Zennure Azman, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den övgü dolu sözlerle bahsederek, "Cengiz Başkanıma rabbim cennet kapılarını açsın. Allah Cengiz Başkanımızdan bin kere razı olsun" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, uzak yakın demeksizin yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Selendi'nin Karabeyler Mahallesi Kuşkurağı Mevkiinde yıllardır yaşanan su sorunu MASKİ'nin özverili çalışması ile giderildi. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Kuşkurağı Mevkii için bir biriktirme deposu bir de prefabrik içme suyu deposu kazandırıldı. Yıllardır taşıma suyu ile su taşınan vatandaşlara yeterli içme suyu temin edildi. Suya kavuşan vatandaşların sevinci görülmeye değerdi.

Vatandaşlar Cengiz Ergün'e Duacı

Mahalle sakini Zennure Azman, "Çok susuzluk çekmiştik. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Susuzluktan kurtulduk. Cengiz Başkanıma rabbim cennet kapılarını açsın. Allah Cengiz Başkanımızdan bin kere razı olsun."

Mahalle sakini Nazır Kaya, "Bu köyde doğdum, büyüdüm. O günden beridir de suyumuz yoktu. Kuyulardan tankerlerle su taşıyorduk. Bu sene de kuraklık var malum. Allah'a şükür su sıkıntımız bitene kadar Büyükşehir Belediyemiz hep tankerlerle bize su taşıdı. Şimdi suyumuza kavuştuk. Cengiz Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Allah Cengiz Başkanımıza uzun ömürler versin. Böyle çalışmalar yapmayı nasip etsin."

Mahalle sakini, Emine Kahraman "Nurullah Başkanımızdan, Cengiz Başkanımızdan ve bu suyun buraya gelmesinde emeği olan herkesten Allah bin kere razı olsun. Allah'ım uzun ömürler versin, acılar göstermesin. Allah cennet kapılarını açsın."

Mahalle Muhtarı Halil Bilek, "Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Allah güle güle içmeyi nasip etsin."

Zennure Teyzenin İçme Suyu Sevinci

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İçme Suyu, Azman, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Zennure Teyzenin İçme Suyu Sevinci - Son Dakika


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