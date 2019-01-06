Zenofobi-Yabancı Düşmanlığına Felsefi Bir Yaklaşım" Çıktı

Feyza Şule Güngör'ün yeni kitabı "Zenofobi-Yabancı Düşmanlığına Felsefi Bir Yaklaşım" çıktı.

Feyza Şule Güngör'ün yeni kitabı "Zenofobi-Yabancı Düşmanlığına Felsefi Bir Yaklaşım" çıktı.



Necmettin Erbakan Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Feyza Şule Güngör'ün yeni kitabı "Zenofobi-Yabancı Düşmanlığına Felsefi Bir Yaklaşım", raflardaki yerini aldı. Kitapta "yabancı korkusu/düşmanlığı" olarak tanımlanabilecek olan zenofobinin değişen bir dünyada değişmeyen bir olgunun adı olduğunu anlatan Güngör; 'yabancılık, yabancı düşmanlığı, sürgünlük, mültecilik, yersiz yurtsuzluk' konularının yeni bir varoluş tarzı ve yazgısı olduğunu, bu sebeple üzerinde konuşulması en zorunlu ve acil mesele olarak öne çıktığının altını çiziyor. 'Yabancı düşmanlığının felsefi soy kütüğüne dair yorumbilimsel bir araştırma' olarak nitelenebilecek eser; yabancıyı tecrit etmeden, evdekini de benliğini ezecek sorumluluklar altına sokmadan yaşamanın imkanlarını felsefi bir bağlamda sorgulamak amacını taşıyor.



Maarif Mektepleri'nden çıkan kitap, 128 sayfadan oluşuyor.



(İHA)

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