Zeray İnşaat, 'Esil Kartepe' projesini tanıttı - Son Dakika

KOCAELİ'nin en büyük inşaat firmalarından biri olan Zeray'ın 38. projesi 'Esil Kartepe' projesinin tanıtımı yapıldı. Zeray Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, "Bu kenti yapılaşma anlamında hak ettiği yere taşımak için gerek sahada gerek masada anlatmaya ve yapmaya devam edeceğiz. Projemize ilgi çok iyi durumda? dedi.

Zeray, İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü arasında bulunan 'Esil Kartepe' projesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Şehir hayatının karmaşası ve gürültüsünden uzak, ayrıcalıklı ve lüks bir yaşam sunmayı planlayan Zeray, 16 blok, 501 konuttan oluşacak proje ile iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Bahçe, çatı dubleks ve normal kat daireleri olan projede 98 adet 1+1, 84 adet 2+1, 287 adet 3+1 ve 32 adet 4+1 daire bulunuyor.

126 BİN METREKARE ALAN İÇERİSİNDE İNŞA EDİLİYOR

Yaklaşık 126 bin metrekare alana inşa edilecek proje içerisinde, her daireye 1 araçlık otopark sağlayacak 24 bin metrekarelik kapalı otopark da bulunuyor. Az katlı, yatay mimari özelliğiyle tasarlanan farklı tipteki daire büyüklükleri 75 metrekare ile 464 metrekare arasında değişen dairelerin fiyatları ise 624 bin 450 TL ile 4 milyon 887 bin 500 TL aralığında bulunuyor. İnşaatı devam eden projede daire teslimlerinin 2023 yılı içerisinde başlaması planlanıyor.

'PROJEMİZE İLGİ ÇOK İYİ DURUMDA'

Zeray Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, "Bu kenti yapılaşma anlamında hak ettiği yere taşımak için gerek saha da gerek masada anlatmaya ve yapmaya devam edeceğiz. Projemize ilgi çok iyi durumda. Pandemi her şeyi değiştirdi. Şantiyelerimizi dahi buna göre yeniden dizayn ettik. ve bu da tasarımlarımıza haliyle yansıdı. Alışkanlıklarımızın değişmesine neden oldu. Özellikle yatay mimari, düşük kat, bahçe daha ön plana çıktı. Bunlara yönelik çalışmalarımız, hazırlıklarımız devam ederken buna göre dizayn edilmiş katlarda bahçe, terasta yüzme havuzu, site içerisinde gölet, daire içlerinde hamam ve sauna gibi yeniliklerimizle bu beklentiyi karşılayan projelerimiz var. Bunun en güzide örneğidir Esil Kartepe.