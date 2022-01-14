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Zeray İnşaat, yeni projesi Zeray Esil Kartepe'yi tanıttı - Son Dakika

Zeray İnşaat, yeni projesi Zeray Esil Kartepe'yi tanıttı

14.01.2022 17:03

Yenilikçi bakış açısıyla yaşam projeleri gerçekleştiren Zeray İnşaat, yeni projesi Zeray Esil Kartepe'yi tanıttı.

Yenilikçi bakış açısıyla yaşam projeleri gerçekleştiren Zeray İnşaat, yeni projesi Zeray Esil Kartepe'yi tanıttı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Zeray Esil Kartepe satış ofisinde düzenlenen tanıtım töreninde konuşan Zeray Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Zeray, kentin en büyük ve özel projelerden birini tanıtmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ülkenin geleneksel mimarisini uygulayarak projeyi gelecek nesillere aktarmak istediklerini aktaran Zeray, projenin Kartepe'nin kalbinde yer aldığını ifade etti.

Zeray, Türkiye'deki ekonomik gelişmelerin genelde gayrimenkul sektörünü, özelde de konut sektörünü etkilediğine işaret ederek, sektörün yatırım amaçlı kullanılmasından dolayı konjonktür ne olursa olsun her zamanın gözdesi olduğunu kaydetti.

Nüfus artışı ve genç nüfus yoğunluğuna paralel konut üretim ihtiyacının süreklilik ve güncellik arz ettiğine dikkati çeken Zeray, kendilerinin de bu mantıkla hareket ettiklerini söyledi.

Zeray, tasarımlarıyla kısa sürede inşaat yapımlarıyla paydaşlarıyla ve çalışma metotlarıyla projedeki yaşam tarzıyla bünyesinde görev alanların büründüğü kimliğiyle bir marka haline geldiğini belirterek, "Bu marka, kökleriyle doğduğu bu kente mal olmuş ve artık namı itibarıyla önde giden konumda. Bunu geliştirip sağlam temellerle yol aldırmak da artık hepimizin sorumluluğu." dedi.

Uluslararası boyutta istedikleri konuma gelmek için Esil projesine farklı anlamlar yüklediklerini aktaran Zeray, "Bölgede olmayan kat bahçeleri, havuzlar, dairenin içerisindeki hamam ve saunalar, projenin içerisinde yer alan büyük gölet ve sosyal alan hakları gibi farklılıklarla kentimizin hak ettiği şanı, 'şanlı' manasıyla Esil projemizde yakalamayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Törende, Zeray Genel Müdürü Fayik Ortaç, Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şüheda Turoğlu, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sevinç Soydan ve Mimar Figen Erturan, projenin detayları hakkında bilgi verdi.

Zeray Esil Kartepe projesi

Zeray İnşaat tarafından inşa edilen ve mimari tasarımını FE Mimarlık'ın üstlendiği doğayla iç içe olan Zeray Esil Kartepe, toplam 37 bin metrekare arsa alanı üzerinde kuruluyor.

İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü arasında konumlanan proje, şehir hayatının karmaşası ve gürültüsünden uzak, ayrıcalıklı ve lüks bir yaşamın kapısını açıyor. İstanbul'a 45 dakika mesafede yer alan proje, 16 blokta 501 daireden oluşuyor. Az katlı, yatay mimari özelliğiyle tasarlanan ve 1+1'den 4+1'e kadar olan farklı tipteki daire büyüklükleri 75 metrekare ile 464 metrekare arasında değişiyor. Fiyatlar 624 bin 450 TL ile 4 milyon 887 bin 500 TL aralığında bulunuyor. Dairelerin 2023 yılı içerisinde teslim edilmeye başlanması planlanıyor.

Dairelere özel yüzme havuzu

Geniş ve çeşitli sosyal alanların bulunduğu projede, dairelere özel yüzme havuzları ve kat bahçeleri yer alıyor. Projede, özel eğlence ve oyun alanı, sinema-TV odası, tenis ve basketbol sahaları, fitness salonu, pilates odası, yoga alanı, squash, kickboks, bilardo, tavla, langırt oyun konsolları, yürüyüş ve hobi alanları gibi çeşitli donatılar da bulunuyor.

Kış tatili denilince akla gelen yerlerden biri olan Kartepe Kayak Merkezi'ne 15 dakika uzaklıkta bulunan Zeray Esil Kartepe, yeşili ve maviyi buluşturan sahillerde de yürüyüş imkanı tanıyor. İzmit Körfezi, İzmit Marina, Seka Park, Kocaeli Fuarı Sahili, Harikalar Sahili, Başiskele, Değirmendere, Karamürsel ve Eskihisar'ın komşu konumda yer aldığı proje, "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya'ya 15 dakika mesafede bulunuyor.

Adapazarı-İzmit-İstanbul otoyoluna yakınlığıyla dikkati çeken proje, E-5 kara yoluna 1 kilometre, Anadolu Otoyoluna 2 kilometre, Sapanca Gölü'ne 2,6 kilometre, Sakarya merkeze ise 18 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Zeray İnşaat, yeni projesi Zeray Esil Kartepe'yi tanıttı
Zeray İnşaat, yeni projesi Zeray Esil Kartepe'yi tanıttı
Zeray İnşaat, yeni projesi Zeray Esil Kartepe'yi tanıttı
Zeray İnşaat, yeni projesi Zeray Esil Kartepe'yi tanıttı

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Gayrimenkul, Türkiye, Kocaeli, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zeray İnşaat, yeni projesi Zeray Esil Kartepe'yi tanıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeray İnşaat, yeni projesi Zeray Esil Kartepe'yi tanıttı - Son Dakika
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