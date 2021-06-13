Zerda dizisiyle tanınan 46 yaşındaki Ece Uslu fit görüntüsüyle dikkat çekti

2002 ve 2004 yılları arasında Zerda filminde Yavuz Bingöl'le başrolü paylaşan ünlü oyuncu Ece Uslu, yıllar sonra fit görüntüsüyle yeniden gündem oldu.

Uslu, Alp Tuğhan ile aşk yaşadığını sosyal medyadan ilan etti. Birlikte çıktıkları Maldivler tatilinden fotoğraflar paylaşan ikili, sürpriz birlikteliklerini de gözler önüne serdi.

ALP TUĞHAN DA EŞLİK ETTİ

'Elveda Derken', 'Zerda' ve 'Dayan Yüreğim' gibi projelerde rol alan oyuncu Ece Uslu, yaz sezonunun gelmesiyle birlikte soluğu Maldivler'de aldı. 46 yaşındaki Uslu'ya tatilde iş insanı Alp Tuğhan da eşlik etti.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Ece Uslu, 238 bin takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi. Takipçileri Uslu'nun paylaşımlarına "Yıllar geçtikçe gençleşiyorsun" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte Uslu'nun o pozları: