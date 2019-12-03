Zeren Group Holding, 3. çeyrekte yüzde 13 oranında büyüdü

Mali müşavirlik ve danışmanlıktan bilişim teknolojilerine, gayrimenkulden medya sektörüne birçok sektörde yatırımları bulunan Zeren Group Holding, 3. çeyrek raporuna göre, geçen seneye göre yüzde 13 oranında büyüdü.



Son çeyrek verilerine göre, 200'ün üzerinde çalışanı olan Zeren Group Holding'in aynı zamanda Londra ofisindeki istihdamı da 10 kişi üzerine çıktı.



Yılın CEO'su ödülünü alan Mustafa Yiğit Zeren, faaliyet gösterdikleri sektörlerde uluslararası bir markaya dönüştüklerini belirterek, ülke için istihdam sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.



Zeren Mali Müşavirlik Türkiye genelinde yaklaşık 600 mükellefe sahip. Genelde yabancı müşterilerle çalışan Zeren Mali Müşavirlik birçok dilde hizmet vermesi ve partnerlerinin yabancı olması sebebi ile de Türkiye'ye gelen yeni yatırımcıların tercihi oluyor.



Şirket, İstanbul Levent'teki yeni holding merkezinde büyüyen kadrosu genç ve dinamik ekibiyle çalışmalarına devam ediyor. - İSTANBUL