Son Dakika Haberleri: Zergan deresi çöp yatağına döndü
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Zergan deresi çöp yatağına döndü

1 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinden geçen Zergan deresi yatağında biriken çöpler hem çevre kirliliğine sebep oluyor hem de çevreye yaydığı kötü koku sebebiyle vatandaşların tepkisine sebep oluyor.

Zergan deresi çöp yatağına döndü, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinden geçen Zergan deresi yatağında biriken çöpler hem çevre kirliliğine sebep oluyor hem de çevreye yaydığı kötü koku sebebiyle vatandaşların tepkisine sebep oluyor.


Kızıltepe Cumhuriyet Mahallesi'nden geçen Zergan deresinde biriken atık su ve çöpler hem görüntü kirliliğine sebep oluyor hem de insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Sıcak havalar ile birlikte çöp yatağına dönen derede kötü kokudan dolayı vatandaşları rahatsız oluyor. Vatandaşalar dere kenarında bulunan apartmanlardan atılan çöplerden dolayı derenin kirlendiğini belirtti.


Belediye ekipleri atık su ve atılan çöplerden dolayı dere yatağında meydana gelen kirliliğin neden olduğu kötü kokunun giderilmesi için iş makineleri ve temizlik personelleri çalışma başlattı. Dere yatağına indirilen kepçelerle ve temizlik görevlilerince çalışmalar sürerken, toplanan çöp ve çamur yığınları büyük kepçeler tarafından kamyonlara doldurularak çöp alanlarına taşınıyor.


Temizlik çalışmalarının Cumhuriyet Mahallesi boyunca devam edeceği bildirildi. - MARDİN

Kızıltepe, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:45 Kaynak: İHA
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