Son Dakika Haberleri: Zerin Ninenin İmdadına Belediye Ekipleri Yetişti

Zerin Ninenin İmdadına Belediye Ekipleri Yetişti

2 saat önce

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde ilaçları bitince rahatsızlanan tansiyon ve şeker hastası Zerin Şeker (70), belediyeye bağlı karla mücadele ekiplerinin 7 saatlik zorlu çalışmasının ardından evinden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Zerin Ninenin İmdadına Belediye Ekipleri Yetişti, System.String[]
VAN'ın Bahçesaray ilçesinde ilaçları bitince rahatsızlanan tansiyon ve şeker hastası Zerin Şeker (70), belediyeye bağlı karla mücadele ekiplerinin 7 saatlik zorlu çalışmasının ardından evinden alınarak hastaneye kaldırıldı.

?Bahçesaray ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Özbeyli Mahallesi'nde oturan kronik tansiyon ve şeker hastası Zerin Şeker, gece saatlerinde rahatsızlandı. Şeker'in yakınları, 112 Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kar nedeniyle yol kapandığı için mahalleye ulaşamadı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım istendi. Harekete geçen ekipler, yer yer 2 metreyi bulan karı yaklaşık 7 saatlik çalışma ile temizleyerek mahalleye ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şeker, ambulansla Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:17 Kaynak: DHA

Bahçesaray, Van, 3. Sayfa
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