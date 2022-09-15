Ürdün'de Düzenlenen Eager Lion Askeri Tatbikatı Sona Erdi

ZERKA, 15 Eylül (Xinhua) -- Ürdün 'ün Zerka kenti yakınlarında düzenlenen Eager Lion askeri tatbikatına katılan helikopterler ve yer personeli, 14 Eylül 2022. Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde her yıl düzenlenen Eager Lion askeri tatbikatı, 26 ülkenin katılımıyla Pazar günü başladı. Devlete ait Al-Mamlaka TV, tatbikatın sözcüsü Mustafa Al-Hiyari'ye dayandırdığı haberde, 15 Eylül'e kadar sürecek tatbikatta 4 binden fazla askeri personel ve 1000 sivilin yer aldığını bildirdi. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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