Zeron buğdayından etli pide ve özel soslu yaprak döner tescillendi - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Tecer Dağı eteklerinde yayılan hayvanların etlerinin kullanıldığı, Zeron buğdayından elde edilen hamurla yapılan etli pide ve yöreye özgü sosla hazırlanan yaprak döner, Türk Patent ve Marka Kurumundan Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.

Ulaş Kaymakamlığı, kendine özgü sosuyla terbiye edilerek yaprak haline getirilen ve döndürülerek yavaş yavaş pişirilen döner ile taş fırında odun ateşinde Zeron buğdayından yapılan hamurun pişirilmesiyle hazırlanan etli pidenin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna Coğrafi İşaret Tescil Belgesi başvurusunda bulundu.

Yaklaşık 2 yıl süren değerlendirme sonucu Ulaş'ın yaprak döneri ve etli pidesi, temmuz ayında tescillendi.

Ulaş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, AA muhabirine, yaprak döner ve etli pidenin bölgede yetiştirilen hayvanların etlerinden hazırlandığını söyledi.

Yaprak dönerin büyükbaş hayvanların sırt etinin bir gün önceden terbiye edilerek hazırlandığını anlatan Coşgun, şöyle konuştu:

"Yaprak döner ve etli pidenin başvurusunu birlikte yaptık. 2018 yılında Ulaş Kaymakamlığı olarak coğrafi işaret başvurumuzu gerçekleştirdik. Uzun bir süreçti ve yazılı bir kaynağımız yoktu. Yerelde canlı tarih yöntemiyle araştırdık. Döner ve pidenin Ulaş halkı tarafından sevilerek yenildiği gibi, çevre illerden de sevilerek yenildiğini tespit ettik. Ulaş etli pidesi ve yaprak döneri, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescillenmiştir. Ulaş halkımıza ve Sivasımıza hayırlı olsun."

Zeron buğdayı ve kaburga eti kullanılıyor

Coşgun, her yörenin etli ekmeğinin meşhur olduğunu ifade ederek, "Ulaş'ın etli ekmeğinin özelliği hamurunun Zeron buğdayı unundan yapılmasıdır. Tecer Dağı eteklerinde yayılan hayvanların sırt eti kuşbaşılıda, kaburgası ise etli pidede kullanılır. Pişirmesi, etin lezzeti ve ikram ediliş şekliyle diğer illerden farklı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Türk Patent Enstitüsünün özelliği olmayan hiçbir ürüne patent vermediğinin altını çizen Coşgun, Ulaş yaprak dönerini ve etli pidesini lezzetli kılan en önemli unsurun, doğal ortamda yetişen büyükbaş hayvan etleri olduğunu vurguladı.

Coşgun, herkesi Ulaş yaprak döneri ve etli pidesini tatmak için ilçeye davet etti.