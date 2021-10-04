Zerosum şirketi CEO'su Umut İsmetoğlu'nun başarı dolu hikayesi! - Son Dakika

Umut İsmetoğlu, 2 Haziran 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir. Lise Eğitimini Antalya'da tamamlayan İsmetoğlu, başarılı bir öğrencilik hayatı sürdürmüştür. 2015 senesinde Türkiye derecesi yaparak Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'ne yerleşmiştir. Boğaziçi Üniversitesinde başarısı ve girişimciliğiyle dikkatleri üzerine çekmiştir.

Üniversite yıllarında farklı alanlarda girişimler kurup yöneten Umut İsmetoğlu, öğrenciyken yönettiği dijital reklam ajansı up4solutions ile Amerika'da bulunan büyük çaplı lojistik firmalarına dijital büyüme hizmeti vermiştir. Daha sonra, SAP ve Google gibi büyük teknoloji şirketlerinde çalışarak teknoloji alanında ciddi tecrübeler edinmiştir.

Umut İsmetoğlu, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü 3. sınıf öğrencisiyken "akıllı para transferi" ile alakalı bir fintech projesi geliştirmiş, ve TEB'in Akıl Fikir Yarışmasında 15 bin katılımcının içerisinde birinci seçilmiştir. Bunun yanı sıra öğrencilik yıllarında girişimcilik, borsa yatırımı ve dijital pazarlama gibi konularda online eğitimler veren İsmetoğlu, Udemy isimli platformun en çok satış yapan eğitmenleri arasına girmiş ve on binlerce öğrenciye ders vermiştir.

Üniversitenin son senesinde Google'daki aktif görevini bırakıp Burak Demir ile beraber 2019 senesinde Zerosum Games isimli mobil oyun firmasını kurmuştur. Umut İsmetoğlu'nun CEO görevini üstlenmiş olduğu Zerosum Games çok kısa süre içerisinde hızlı bir büyüme kaydetmiş ve Zerosum'ın üretmiş olduğu mobil oyunlar Amerika ve kırk iki ülkede en çok indirilen oyunlar listesinde pek çok kez yer almıştır.