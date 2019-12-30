Zerrin'e niyet Niran'a kısmet
6 saat önce
Önceki gün Dalmaz Center'da sahneye çıkan Niran Ünsal, geceyi "Giderim" şarkısıyla noktaladı: "Aslında proje albümünde bu şarkıyı Zerrin Özer söyleyecekti.
Önceki gün Dalmaz Center'da sahneye çıkan Niran Ünsal, geceyi "Giderim" şarkısıyla noktaladı: "Aslında proje albümünde bu şarkıyı Zerrin Özer söyleyecekti. Ama o albüm çıkaracağı için şarkı bana nasip oldu. Stüdyodan heyecandan ve mutluluktan kan ter içinde çıkmıştım."
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:46
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