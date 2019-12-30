Zerrin'e niyet Niran'a kısmet - Son Dakika
Son Dakika Magazin Zerrin'e niyet Niran'a kısmet - Son Dakika Magazin

Zerrin'e niyet Niran'a kısmet

6 saat önce

Önceki gün Dalmaz Center'da sahneye çıkan Niran Ünsal, geceyi "Giderim" şarkısıyla noktaladı: "Aslında proje albümünde bu şarkıyı Zerrin Özer söyleyecekti.

Zerrin'e niyet Niran'a kısmet, System.String[]

Önceki gün Dalmaz Center'da sahneye çıkan Niran Ünsal, geceyi "Giderim" şarkısıyla noktaladı: "Aslında proje albümünde bu şarkıyı Zerrin Özer söyleyecekti. Ama o albüm çıkaracağı için şarkı bana nasip oldu. Stüdyodan heyecandan ve mutluluktan kan ter içinde çıkmıştım."

Zerrin Özer, Niran Ünsal, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yaprak dökümü devam ediyor! Azize ve Ferhat ile Şirin ekranlara veda etti
Demet Akalın'dan etek boyu eleştirilerine sert tepki: Muhalefet olmanın da bir adabı olmalı ABD'li model Kylie Jenner, iç çamaşırlı pozlarıyla 2019'a veda etti Oyuncu Beren Saat, Atiye'ye damga vuran sevişme sahneleri hakkında konuştu

Son Dakika Haberleri
19:09 Yeşilçam şarkılarını rap müzik çağına rağmen yaşatmak istiyor - Son Dakika Magazin
18:46 Victoria Beckham yumurtalı yüz maskesi kullanmış! - Son Dakika Magazin
17:41 Halit Ergenç ve Ozan Güven çocukluk arkadaşı oldu - Son Dakika Magazin
17:30 Yaprak dökümü devam ediyor! Azize ve Ferhat ile Şirin ekranlara veda etti - Son Dakika Magazin
17:14 Karslı Mirza'ya doğum günü sürprizi - Son Dakika Magazin
17:00 Demet Akalın'dan etek boyu eleştirilerine sert tepki: Muhalefet olmanın da bir adabı olmalı - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 19:15:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zerrin'e niyet Niran'a kısmet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]