Zerrin Özer'den Gaziantep'te "Kadınlar Günü" Konseri
41 dakika önce
Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" konserinde sanatçı Zerrin Özer, sevenleriyle bir araya geldi.
Gaziantep
Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü
" konserinde sanatçı Zerrin Özer
, sevenleriyle bir araya geldi. Gaziantep Üniversitesi
(GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konsere, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
'in yanı sıra çok sayıda müziksever katıldı.
Zerrin Özer, Gaziantep'in annesinin memleketi olduğunu ve kendisini hep Gaziantep aşkıyla büyüttüğünü dile getirdi. Özer, kente gelirken duygulandığını ve burada olmaktan mutlu olduğunu ekledi.
Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü
'nü kutlayan Özer, "Bize her gün kadınlar günü" dedi.
En çok sevilen şarkılarını seslendiren Zerrin Özer'e, konser salonundakiler de eşlik etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:37 Kaynak: AA
Köprüde Can Pazarı
Gazeteci Abdurrahman Dilipak, 8 Mart'ı Kutlayanlara Küfür Etti
Emine Erdoğan'ın Davetine, Nil Karaibrahimgil Anlattığı Hikayeyle Damga Vurdu!
Yılmaz Morgül'den Yeni Şarkısı İçin 410 Bin TL'lik Kıyafet