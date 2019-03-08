Son Dakika Haberleri: Zerrin Özer'den Gaziantep'te "Kadınlar Günü" Konseri

Zerrin Özer'den Gaziantep'te "Kadınlar Günü" Konseri

41 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" konserinde sanatçı Zerrin Özer, sevenleriyle bir araya geldi.

Zerrin Özer'den Gaziantep'te
Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" konserinde sanatçı Zerrin Özer, sevenleriyle bir araya geldi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konsere, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra çok sayıda müziksever katıldı.

Zerrin Özer, Gaziantep'in annesinin memleketi olduğunu ve kendisini hep Gaziantep aşkıyla büyüttüğünü dile getirdi. Özer, kente gelirken duygulandığını ve burada olmaktan mutlu olduğunu ekledi.

Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Özer, "Bize her gün kadınlar günü" dedi.

En çok sevilen şarkılarını seslendiren Zerrin Özer'e, konser salonundakiler de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:37 Kaynak: AA

Dünya Kadınlar Günü, Zerrin Özer, Gaziantep, Güncel
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