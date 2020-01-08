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Zerrin Özer'e dava açmıştı... Tazminat şoku!
7 saat önce
Yargıtay kararı bozdu.
Yargıtay kararı bozdu. Mahkeme maddi tazminatı reddetti ve Ünsal'a 3 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Tazminatın yasal faiziyle 6 bin lirayı bulduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:32
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