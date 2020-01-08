Zerrin Özer'e dava açmıştı... Tazminat şoku! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Zerrin Özer'e dava açmıştı... Tazminat şoku! - Son Dakika Magazin

Zerrin Özer'e dava açmıştı... Tazminat şoku!

7 saat önce

Yargıtay kararı bozdu.

Zerrin Özer'e dava açmıştı... Tazminat şoku!, System.String[]

Yargıtay kararı bozdu. Mahkeme maddi tazminatı reddetti ve Ünsal'a 3 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Tazminatın yasal faiziyle 6 bin lirayı bulduğu bildirildi.

Yargıtay, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:32 
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