Zerrin Özer'e tecavüz eden kişinin kimliği belli oldu! - Son Dakika

Zerrin Özer'e tecavüz eden kişinin kimliği belli oldu!

17.03.2021 10:56
Zerrin Özer'e tecavüz eden kişinin kimliği belli oldu!, System.String[]

Ünlü sanatçı Zerrin Özer, Armağan Çağlayan'ın 'Dur Bi Dinle' programında yıllar önce yapımcı Ümit Güner'in kendisine tecavüz ettiğini söyledi. İşte Özer'in şok eden açıklamaları....

İşte Zerrin Özer'in açıklamaları: "Geçenlerde vefat etti. Hakkımı helal etmiyorum. Abim dediğim bu insanın tecavüzüne uğradım.

Olay, başıma dayak, yumruk yiye yiye geldi. Üstümde 180 kilo adam. O zaman başkasına aşığım, bir tek ona anlattım. Ablama, anneme söyleyemedim. Ailemi bitirirdim.

Sustum. Bu adamın suratına baka baka çalışmaya devam ettim. Yıllarca hep ağlamam, siyah gözlük takmam bu yüzdendi. Kimseye bakamadım..."

ZERRİN ÖZER KİMDİR?

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden olan Zerrin Özer, 4 Kasım 1957 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ailesinin üçüncü ve en küçük kızıdır. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini doğduğu şehir Ankara'da tamamlamıştır. Küçük yaşta anne babasının ayrılığını yaşamış ve bunun üzüntüsü çocukluk döneminde oldukça etkili olmuştur. Zerrin Özer, müzikle ilgilenmeye küçük yaşlarda başlamış ve Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığı onu müzik tutkunu haline getirmiştir.& ;

Özer ayrıca 1970'li yılların popüler sanatçılarından olan Tülay Özer'in küçük kız kardeşidir. Amatör anlamda ilk konserini ise Ankara'nın Çankaya ilçesinden komşuları olan İsmet İnönü ve eşi Mevhibe İnönü'ye vermiştir.& ;

Zerrin Özer, 1991 yılında müzisyen olan Alper Önal ile evlenmiş ve bu evlilikleri kısa bir süre sonra 1992'de sonlanmıştır.& ;

2006 yılında Levent Süren ile ikinci evliliğini yapmış ve bu evlilik de üç yıl sürmüş 2009 yılında ayrılmışlardır. Sanatçı son olarak 2019 yılında Murat Akınca ile evlenmiş ancak hakkında çıkan dolandırıcılık iddiaları üzerine boşanma kararı almıştır.& ;

MÜZİK KARİYERİ

Zerrin Özer, müzik kariyerine profesyonel olarak 1975 yılında kendi çabaları ve çalışmalarıyla katıldığı TRT yarışmasında birinci olarak başlamıştır. Bu yolda onun en büyük destekçisi ise ablası Tülay Özer olmuştur. zerrin Özer burada kazandığı birincilikten sonra müziğe daha çok yoğunlaşmış ve 1978 ile 1980 yılları arasında ünlü orkestralardan "İstanbul Gelişim Orkestrası" ile caz ve dans müziği ile ilgilenmiştir.& ;

İlk Plak çalışmasını 1979 yılında "Bizler ve Sizler – Yalvarırım" ismiyle Kent Plak tarafından yayınlanmıştır. İlk plağının bir yıl sonra 1980 yılında söz ve müziğinde Orhan Gencebay'ın imzası olan "Gönül" şarkısı ile büyük beğeni toplamış, şarkı adeta patlama yapmıştır. Bu çalışma şöhret yolunda önemli bir adım olmuştur.& ;

Zerrin Özer, "Gönül" şarkısı ile 1980 yılının en iyi 45'liğinde ikinci olmuş ve sonraki çalışması "Gönül - Yaman Olurum" ile Altın Plak Ödülü'nü almaya hak kazanmıştır.& ;

Özer, yine 1980 yılında ilk stüdyo albümü "Seni Seviyorum" ismiyle piyasaya çıkmıştır. Bunu aynı yıl "Sevgiler" isimli albümü takip etmiştir.& ;

Ses sanatçısı Zerrin Özer, 1981 yılında "Ve Zerrin Özer" albümüyle arabeske yönelmiştir. Bu albümü ile sanatçının eserleri daha yoğun ilgi görmeye başlamıştır.

Kariyerinde belirli bir aşamaya gelen Özer, yurtdışı konserleri de vermeye başlamıştır. Bu anlamda ilk yurtdışı konserlerini 1982 yılında Paris'te "Binbir Gece" ismi ile ülkesini tanınıcı konserler vermiştir. Bir yıl sonra da "Olympia"da resital için sahne almıştır. Sanatçı aynı yıl "Gelecek Misin?" isimli albümünü yayınlamıştır.

1980'li yıllar Zerrin Özer için albüm çalışmaları ve müzik kariyeri alanında önemli yıllar olmuştur. Bu yıllarda pek çok albüm çıkarmıştır.& ;

1984 yılında "Mutluluklar Dilerim", 1985 yılında "Evcilik Oyunu" ve "Kırmızı" isimli albümlerini yayınlamıştır. 1987 yılında son LP'si "Dayanamıyorum" isimli albümü çıkarmış ve bir yıl sonra da ilk "CD" formatında yayınlanan "Dünya Tatlısı" albümüyle yeniden Arabeskten Türk pop müziğine dönüş yapmıştır.& ;

1990 yılına gelindiğinde CD ve Kaset olarak yayınlanan "İşte Ben" albümü ile "En İyi Albüm ödülü" kazanmış ve sonraki yılda çıkardığı "Sevildiğini Bil" isimli albümü ile satış rekorları kırmıştır. Yine aynı yıl "Olay Olay" isimli albümü yayınlanmış ancak beklenen ilgiyi bu albümde görememiştir.

Bu yıldan sonra müziğe bir süre ara veren zerrin Özer, 1996'da "Zerrin Özer" albümüyle müziğe tekrar dönüş yapmış ve bundan bir yıl sonra 1997'de "Zerrin Özer 97" albümünü yayınlamıştır.& ;

Sanatçı 2000 yılında yaptığı "Bir Zerrin Özer Arşivi" toplama albümü ile ikinci kez "En İyi Albüm Ödülü"nü kazanmıştır.& ;

2001 yılında da "Ben" isimli bir toplama albüm daha yayınlamıştır. 2002 yılında yaptığı "Ölürüm Ben Sana" albümünü çıkarmış ve beklenen ilgiyi pek görmemiştir.& ;

2005 yılında yaptığı "Ve Böyle Bir Şey" türkü-caz albümüyle "Altın Plak Ödülü" kazanmıştır.

Zerrin Özer, Ankara, Müzik, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Zerrin Özer'e tecavüz eden kişinin kimliği belli oldu! - Son Dakika Magazin


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