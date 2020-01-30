Zerrin Özer ile Murat Akıncı boşandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zerrin Özer ile Murat Akıncı boşandı - Son Dakika

Zerrin Özer ile Murat Akıncı boşandı

6 saat önce

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, evlendiği günün ertesinde hakkında dolandırıcılık iddiaları ortaya atılan eşi Murat Akıncı'dan boşandı.

Zerrin Özer ile Murat Akıncı boşandı, System.String[]

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, evlendiği günün ertesinde hakkında dolandırıcılık iddiaları ortaya atılan eşi Murat Akıncı'dan boşandı.


61 yaşındaki ünlü şarkıcı Zerrin Özer, geçtiğimiz yıl Haziran ayında kendisinden 27 yaş küçük sevgilisi Murat Akıncı nikah masasına oturmuştu. Zerrin Özer'in evlilik fotoğraflarının medyada yer almasını ardından, Murat Akıncı'nın dolandırıcı olduğu öne sürülmüştü. Dolandırıcılık iddiaları üzerine Özer, evliliğin üzerinden 36 saat geçmeden boşanma davası açmıştı.


İstanbul 3. Aile Mahkemesinde boşanma davası bugün görüldü. Duruşmaya, Özer ve Akıncı katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi. Evliliklerinin üzerinden henüz bir yıl geçmediği için yasa gereği anlaşmalı olarak boşanamayan çiftin, karşılıklı olarak herhangi bir talepte bulunmadıkları öğrenildi. - İSTANBUL

Murat Akıncı, Zerrin Özer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu, gelen tepkiler üzerine kameralar karşısına geçti: Kayak yapmak zil takıp oynamak değil
Boluspor, Erkan Süer'in transferi için Galatasaray'la anlaştıklarını açıkladı 4 engelli çocuğuyla oturduğu ev yıkılacak olan hurdacı: Kimse ev vermiyor, çaresizim Ali Babacan'dan yeni parti açıklaması: En kısa sürede huzurlarınızda olacağız

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 18:22:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zerrin Özer ile Murat Akıncı boşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]