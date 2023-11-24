 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zerrin Özer, sağlık sorunları nedeniyle Darülaceze'de tedavi görmeye başladı - Son Dakika

Zerrin Özer, sağlık sorunları nedeniyle Darülaceze'de tedavi görmeye başladı

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Zerrin Özer, Darülaceze'de tedavi altına alındığı ileri sürüldü. Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan ve Darülaceze'de tedavi gördüğünü doğrulayan Özer, ''Zerrin'iniz gayet iyi'' dedi.

Zerrin Özer, sağlık sorunları nedeniyle Darülaceze\'de tedavi görmeye başladı
24.11.2023 - 10:27,  Güncelleme: 10:32
Abone Ol

Geçtiğimiz sene haziran ayında müziği bırakan ve 3 ay sonra "Dayanamıyorum" diyerek kariyerine devam eden Zerrin Özer, sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Daha önce yaptığı bir açıklamada borderline (kişilik bozukluğu) hastalığıyla mücadele ettiğini duyuran Özer'in rahatsızlıklarından dolayı Darülaceze'de tedavi gördüğü iddia edildi. Tedavi altın alındığını doğrulayan şarkıcı, düşkün durumda olmadığını belirtti.

"DARÜLACEZE, SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA PROFESYONELCE ÇALIŞAN BİR KURUMDUR"

Anksiyetesinin arttığı ve doktorunun tavsiyesi üzerine Darülaceze'de tedavi altına alındığı iddiasının ardından Instagram hesabından açıklama yapan Özer, şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli sevenlerim ve değerli basın mensupları; maalesef dünden beri çıkan haberleri şaşkınlıkla izlemekteyim. Her şeyden önce Darülaceze Sn. Hamza Cebeci başkanlığında kendisini sürekli yenileyen ve tüm sağlık çalışanları ve destek ekipleriyle son derece profesyonelce çalışan bir kurumdur. Huzurevi olması haricinde sağlık anlamında destekleyici bir çok birimi bünyesinde barındırmaktadır."

"SAĞLIK PROBLEMLERİMDEN DOLAYI KENDİM İSTEDİM"

Günlük hayatımı hafifte olsa etkileyen bir takım zincir fiziki sağlık problemlerimin tedavisinde özellikle ve kendi isteğimle seçtiğim bu konuda ihtisas sahibi doktorların görev yaptığı kurumun ismini, misyonunu ön yargılı ve yanlış bir şekilde kullanarak tarafımı düşkün ya da düşmüş gibi gösterme çabasını anlamakta güçlük çekiyorum maalesef. Bu tür amacını aşan konularla gündemi meşgul etmeyelim lütfen. Sevenlerim, canlarım Zerrin'iniz gayet iyi... Hiç merak etmeyin. Sevgilerimle."

Zerrin Özer, sağlık sorunları nedeniyle Darülaceze'de tedavi görmeye başladı
Zerrin Özer, sağlık sorunları nedeniyle Darülaceze'de tedavi görmeye başladı
Zerrin Özer, sağlık sorunları nedeniyle Darülaceze'de tedavi görmeye başladı
Zerrin Özer, sağlık sorunları nedeniyle Darülaceze'de tedavi görmeye başladı
Zerrin Özer, sağlık sorunları nedeniyle Darülaceze'de tedavi görmeye başladı

Zerrin Özer, Darülaceze, Ünlüler, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ünlüler Zerrin Özer, sağlık sorunları nedeniyle Darülaceze'de tedavi görmeye başladı - Son Dakika


Son Dakika
11:41 İsrail ateşkese sadık kalmadı! Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açıldı, çok sayıda yaralı var
11:36 Balya balya parayla video çeken Reşit Bozdağ ve Melis Buse Betkayan gözaltına alındı
11:18 1962 model Ferrari 51.7 milyon dolara satıldı
11:15 "Efsane Kasım" indirimi için AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu
11:10 Güzelliği yaptığı işin önüne geçti! Temizlik görevlisi olduğuna kimse inanmıyor
11:09 Milyonlarca dolarını kaptırdıktan sonra "Karıma ne diyeeğim?" diyen Arda Turan'ın eşi sessizliğini bozdu
11:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Binali dedeye doğal gaz sözünü tuttu
10:49 İsrail ateşkesinin başlamasıyla uçakları kaldırdı! Gazze'ye binlerce tehdit bildirisi attılar
10:43 Dolar/TL 28,8740 seviyelerinde işlem görüyor
10:33 Altının gramı 1850 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2023 12:06:22. #1.13#
SON DAKİKA: Zerrin Özer, sağlık sorunları nedeniyle Darülaceze'de tedavi görmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement