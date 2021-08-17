ZERZEVAN'I 100 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kapanmalara rağmen 100 bin kişi ziyaret etti. Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, kalenin hem bölge hem de Diyarbakır turizmi açışından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Çoşkun, Zerzevan Kalesi'nin 3 bin yıllık bir tarihi var. Kazı çalışmalara başlayana kadar burayla ilgili hiçbir bilgi yoktu. Burayla ilgili veriler, bilgiler, tarihsel süreç tamamen kazı çalışmaları sonucu söylenebildi. Bu nedenle bölgenin tarihini değiştirmesi ve daha da geriye götürmesi açısından Zerzevan Kalesi'ndeki çalışmalar çok önemli dedi.

Çınar ilçesine 13 kilometre mesafede bulunan, 124 metre yükseklikteki kayalık tepenin üzerine kurulu olan Roma döneminde askeri garnizon olarak kullanılan Zerzevan Kalesi'den 2014 yılında başlanan kazılarda bugüne kadar Mithras Tapınağı ve onunla bağlantılı yollar, kiliseler, villalar, gizli geçitler, su sarnıçları, kaya mezarları ve su kanalları ortaya çıkarıldı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kaledeki kazı çalışmaları, bölgenin tarihini her yıl geriye götürdü. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kapanmalar nedeniyle bir süre ara verilen kazı ve restorasyon çalışmaları, 1 Temmuz'daki normalleşmeyle tekrar başladı. Mithras Tapınağı'nın bulunmasının ardından ünü dünyaya yayılan kaleye ABD ve Avrupa ülkelerinin yanı sıra birçok ülkeden ziyaretçi gelmeye başladı.

'ZİYARETÇİ SAYISI 100 BİNİ GEÇTİ'

Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Zerzevan Kalesi'nde hem yer üstünde birçok yapıda hem de yer altında uzun sürecek bir çalışmanın içerisinde olduklarını olduğunu söyledi. Kalenin önemli bir turizm destinasyonu olduğunu ve yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği bir yerden bahsettiklerini ifade ederek, Bu yıl kapanmalara rağmen ziyaretçi sayımız 100 bini geçti ve yılsonuna kadar 400 bin kişiyi Zerzevan Kalesi'ne bekliyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren her yıl en az 1 milyon ziyaretçinin Zerzevan Kalesi'ne gelmesi bekleniyor. Bu önemli bir rakamdır. Hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok tur programında Zerzevan Kalesi yer alıyor. Bu nedenle bölge turizmi açısından da, Diyarbakır turizmi açısından da kalenin çok önemli bir konumda olduğunu söyleyebilirim diye konuştu.

'BÖLGENİN TARİHİNİ GERİYE GÖTÜRMESİ AÇISINDAN ÇALIŞMALAR ÖNEMLİ'

Zerzevan Kalesi'nin 3 bin yıllık bir tarihi olduğunu ve kazı çalışmaları başlayana kadar kaleyle ilgili hiçbir bilgi olmadığını vurgulayan Aytaç şunları söyledi

Burayla ilgili veriler, bilgiler, tarihsel süreç tamamen kazı çalışmaları sonucu söylenebildi. Bu nedenle bölgenin tarihini değiştirmesi açısından bölgenin tarihini daha da geriye götürmesi açısından Zerzevan Kalesi'ndeki çalışmalar çok önemli. Aynı zamanda bölgenin önemli bir Roma dönemi kazısı ve bölgenin roma tarihini aydınlatması açısından da Zerzevan Kalesi kilit nokta. Hem pagan Roma hem Hırıstiyan Roma, hem pagan roma inancına dair önemli bulgular, önemli yapılar ki kiliselerden tapınaklara kadar Zerzevan Kalesi'nde mevcut.