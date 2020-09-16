Son dakika haberi! DİYARBAKIR Zerzevan Kalesi'nde 'ölüler şehri' gün yüzüne çıkartılacak - Son Dakika

Son dakika haberi! DİYARBAKIR Zerzevan Kalesi'nde 'ölüler şehri' gün yüzüne çıkartılacak

Son dakika gelişmesine göre Zerzevan Kalesi'nde 'ölüler şehri' gün yüzüne çıkartılacakDİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son garnizonu olan ve Mithras Tapınağı'na sahip 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde 'ölüler şehri' gün yüzünü çıkartılacak.

Zerzevan Kalesi'nde 'ölüler şehri' gün yüzüne çıkartılacak

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son garnizonu olan ve Mithras Tapınağı'na sahip 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde 'ölüler şehri' gün yüzünü çıkartılacak. Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Zerzevan Kalesi'nde bir yer altı şehri, bir de yer üstü şehrinin var olduğunu belirterek, " Biz sürekli olarak çalışıyoruz. Bu yılki diğer hedefimiz nekropol alanı ölüler şehri. Yani mezarlık alanın kazılmasıdır" dedi.

Çınar ilçesi yakınlarındaki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Zerzevan Kalesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde başlatılan kazılar 6 yıldır devam ediyor. Mithras Tapınağı'na sahip, Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son askeri garnizonu olan tarihi kale, toplam 60 bin metrekare üzerinde yer alıyor. 12-15 metre yüksekliğinde ve 1200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, yer altı ibadethanesi, sığınaklar, kaya mezarları, su kanalları ile 54 su sarnıcı bulunan tarihi kalenin 1800 yıllık girişi yakın zamanda gün yüzüne çıkarıldı. Kazı çalışmalarının aralıksız sürdüğü Zerzevan Kalesi'nde, şimdi de 'Ölüler Şehri' ortaya çıkartılacak.

'KALEDEKİ MİTHRAS TAPINAĞI, DÜNYADA YANKI BULDU'

Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Roma'nın sınır garnizonu Zerzevan Kalesi'nin, dünyanın en iyi korunmuş Roma garnizonlarından birisi olduğunu hatırlatarak, 2014 yılında başlattıkları kazı çalışmalarıyla şimdiye kadar birçok yeni yapıyı ortaya çıkarttıklarını söyledi. Bunlar arasında, askerlerin ve sivillerin kaldığı konutlar, yer altı sığınakları ve gizli geçitlerin yanı sıra dünyada büyük yankı uyandıran Mithras Tapınağı'nın yer aldığını ifade eden Coşkun, şunları söyledi:

"Roma'nın sınır garnizonu Zerzevan Kalesi, dünyanın en iyi korunmuş Roma garnizonlarından birisi. İlk kazı çalışmaları 2014 yılında başladı. Şu an 7'nci sezonumuz ve çok hızlı bir şekilde de ilerliyoruz. Şu ana kadar binler eser ortaya çıkartıldı. Bununla birlikte yapıların restorasyon projeleri hazırlandı ve birçok yeni yapı ortaya çıkartıldı. 2014 yılında biz kazıya başlayana kadar herhangi bir kazı çalışması yoktu. İlk kazı çalışmasını biz başlattık burada. Kazı çalışmalarının başlaması ile birlikte hem bölgenin tarihini değiştirdi hem de bölgenin turizmi açsından çok büyük önemli bir yer haline geldi. Çünkü buradaki çalışmalar bölgenin tarihinin açıklaması açısından ve bölgenin turizmi açısından çok önemli hale geldi. Birçok yeni yapı ortaya çıkardık. Askerlerin ve sivillerin kaldığı konutlar, yer altı sığınakları, gizli geçitler, bununla birlikte 2017'de bulduğumuz ve büyük yankı uyandıran Mithras Tapınağı ortaya çıkartıldı. Şimdi Sur hattında çalışıyoruz. Su kanalları, kaya mezarları yine bu bölgelerde çalışmalar yürütülüyor. Hızlı bir şekilde de devam ediyor. İlk defa bu yıl kalenin girişine ulaştık. 1800 yıllık bir girişe ulaştık. Bu hat üzerinde çalışıyoruz. Kalenin girişi ile birlikte sur hattının tamamı bin 200 metre uzunluğunda, yüksekliği 12 ila 15 metre arasında ama biz tespit ettik bazı yerlerde 9 metreye kadar korunmuş surlar. Yine burada da çalışmalar yürütüyoruz. 2020 yılında önemli bir gelişme oldu. 2020 yılında hem Zerzevan Kalesi hem de Mithras Tapınağı UNESCO Dünya Mirası geçici listesine girdi. Biz şu an hızlı bir şekilde Karacadağ Kalkınma Ajansı ile birlikte kalıcı liste için çalışmalar başlattık. Hedefimiz 2022 yılında UNECO Dünya Mirası kalıcı listesinde olmak. Bunun için de alan yönetim planları hazırlanıyor. Bu çalışmalarda devam ediyor."

'SUR DIŞINDA NEKROPOL ALANI OLAN ÖLÜLER ŞEHRİ VAR'

Zerzevan Kalesi'nde bir yer altı şehri, bir de yer üstü şehrinin var olduğunu kaydeden Doç. Dr. Aytaç Coşkun, bu yılki hedeflerinin nekropol alanı, yani ölüler şehrini ortaya çıkartmak olacağını belirtti. Zerzevan Kalesi'de farklı tiplerde mezarların olduğunu vurgulayan Coşkun, sur dışında da nekropol alanı olan ölüler şehrinin var olduğunu ifade ederek, "Kültür ve Turizm Bakanımızın özel projesiyle 12 ay boyunca devam eden kazılardan birisi oldu Zerzevan Kalesi. Şu an buradaki çalışmalar kesintisiz 12 ay boyunca devam ediyor. Bu durumun çalışmaların ilerlemesi açısından, restorasyon çalışmaları açısından çok önemli. Biz sürekli olarak çalışıyoruz. Bu yılki diğer hedefimiz nekropol alanı ölüler şehri. Yani mezarlık alanın kazılmasıdır. Zerzevan Kalesi'ne baktığımız zaman farklı tiplerde mezarlar var. Kaya mezarları var. Mesela kline dediğimiz üç kişilik mezarlar var. Tek kişilik tonozlo özel kişiler için yapılmış, özel statüdeki kişiler için yapılmış mezarlar var. Yine lahit biçiminde oyulmuş kaya mezarları var. ve biz buradaki çalışmaları kısa sürede başlatacağız. Nekropol alanında yani ölüler şehrini de Zerzevan Kalesi'nde ortaya çıkaracağız. Zerzevan Kalesi'nde bir yer altı şehri var, bir yer üstü şehri var. Biz hem yer altında hem de yer üstünde çalışıyoruz. Bununla birlikte sur dışında da nekropol alanı ölüler şehri var. Bu kaya mezarlıklarının ortaya çıkarılmasına yönelik de çalışmalar kısa süre içinde başlayacak" dedi.

Son dakika haberi! DİYARBAKIR Zerzevan Kalesi'nde 'ölüler şehri' gün yüzüne çıkartılacak

UNESCO Dünya Mirası, Mithras Tapınağı, Zerzevan Kalesi, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 08:18 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! DİYARBAKIR Zerzevan Kalesi'nde 'ölüler şehri' gün yüzüne çıkartılacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor'un gündemine gelen Papiss Cisse, 2 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon euro maaş istedi Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu İYİ Partili Vekil Ahmet Çelik'ten İmamoğlu'na çağrı: Lütfen bu yanlışı düzeltin Galatasaray'ın gündemindeki Fernandinho'dan transfer kararı: Manchester City'de kalacağım Eşinin yeğeninin yüzüne asit atan enişte 5 milyon 330 bin lira tazminata mahkum edildi Son Dakika! Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulamasına ait görüntüler paylaşıldı 7 kez firar eden mahkum, "Her zaman aşk için kaçtım" diyerek kendisini savundu Annesinin elini bırakıp yola koşan küçük kıza kamyon çarptı! Evladını kaybeden anne sinir krizi geçirdi Tokat'ta minareyi görenler camiyi arıyorlar Merkez Hakem Kurulu, ilk haftada maç yöneten hakemlerin hiçbirine 2. haftada görev vermedi Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı         
11:59
Galatasaray'ın gündemindeki Jozwiak, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Cocu'nun takımı Derby County'ye transfer oldu Galatasaray'ın gündemindeki Jozwiak, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Cocu'nun takımı Derby County'ye transfer oldu         
11:58
"Gel biraz gezelim" dediği kişiye önce kurşun yağdırdı, ardından cinsel organını kesti         
11:39
Okul servisinin şoförü yolda yürüyen kadını taciz etti, o anlar kameraya kaydedildi Okul servisinin şoförü yolda yürüyen kadını taciz etti, o anlar kameraya kaydedildi         
11:37
KADSİS ile yastık altı altınlar bankada değerlenecek, hem ülke hem vatandaş kazanacak KADSİS ile yastık altı altınlar bankada değerlenecek, hem ülke hem vatandaş kazanacak         
11:13
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
Evli kadına kafayı takmıştı! Ev hapsi cezasına savcı itiraz etti, tacizci tutuklandı Evli kadına kafayı takmıştı! Ev hapsi cezasına savcı itiraz etti, tacizci tutuklandı         
11:00
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
Trabzonlu gazeteciler, bir başka siyahi yolcuyu Afobe sandılar Trabzonlu gazeteciler, bir başka siyahi yolcuyu Afobe sandılar         
10:52
Dalında 15 liraya satılan avokado toplandığı gün ihracat yolculuğuna çıkıyor Dalında 15 liraya satılan avokado toplandığı gün ihracat yolculuğuna çıkıyor         
10:49
Son Dakika! Şiddet gören kadına yardım etmişti! Cinayetle suçlanan Kadir Şeker'in 18 yıla kadar hapsi istendi Son Dakika! Şiddet gören kadına yardım etmişti! Cinayetle suçlanan Kadir Şeker'in 18 yıla kadar hapsi istendi         
10:48
Gine Devlet Başkanı, çalışmalarından memnun olmadığı Çalışma Bakanı'nı tekme tokat dövdü Gine Devlet Başkanı, çalışmalarından memnun olmadığı Çalışma Bakanı'nı tekme tokat dövdü         
10:38
Tunceli'de çobanın bulduğu Tunceli'de çobanın bulduğu "taş aletler" Anadolu'nun tarihini değiştirecek         
10:23
Acun Ilıcalı, talip oldukları Fenerbahçeli ismi duyurdu: Zajc'ı kiralayacaktık ancak vazgeçtik Acun Ilıcalı, talip oldukları Fenerbahçeli ismi duyurdu: Zajc'ı kiralayacaktık ancak vazgeçtik         
10:14
Eser ve Berfu Yenenler çiftinin kedisi koronavirüse yakalandı Eser ve Berfu Yenenler çiftinin kedisi koronavirüse yakalandı         
10:11
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Talihsiz kadın eşinden gördüğü 17 yıllık işkenceyi anlattı: Ayaklarıma ispirto döküp başka kadınlarla ilişkisini izletti Talihsiz kadın eşinden gördüğü 17 yıllık işkenceyi anlattı: Ayaklarıma ispirto döküp başka kadınlarla ilişkisini izletti         
09:47
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Sivas'ta yaşayan genç, koronavirüse karşı teması azaltmak için 'parmakmatik' üretti Sivas'ta yaşayan genç, koronavirüse karşı teması azaltmak için 'parmakmatik' üretti         
09:29
Ayağına sarılan ölümcül zehirli yılanı eliyle yakaladı Ayağına sarılan ölümcül zehirli yılanı eliyle yakaladı         
09:26
Profesörlerin maske tartışması! Sosyal medya üzerinden birbirlerine girdiler Profesörlerin maske tartışması! Sosyal medya üzerinden birbirlerine girdiler         
08:56
Yunan medyasının gündemi: Türk SİHA'ları Yunan medyasının gündemi: Türk SİHA'ları         
07:35
"Cemal Can'ı destekledi" denilen Acun Ilıcalı: Niye tutayım, babamın oğlu mu?         
23:50
Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı         
23:05
Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor         
22:26
Roma, formasını taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor Roma, formasını taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor         
21:12
9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı 9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı         
18:59
Mozambik'te kan donduran görüntüler! Askerler bir kadını sopayla dövdü, sonra öldürdü Mozambik'te kan donduran görüntüler! Askerler bir kadını sopayla dövdü, sonra öldürdü         
18:28
Belediye başkanını tecavüzle suçlayan kadın, teşhis için emniyete çağrıldı Belediye başkanını tecavüzle suçlayan kadın, teşhis için emniyete çağrıldı         
17:30
Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı Genç kadın, sokak ortasında kendisini taciz eden şahsı bıçakladı         
17:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 14:40:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! DİYARBAKIR Zerzevan Kalesi'nde 'ölüler şehri' gün yüzüne çıkartılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei