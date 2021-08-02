DİYARBAKIR - Zerzevan Kalesi'nin gün batımı fotoğrafları sergilere ilham kaynağı oluyor - Son Dakika

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakınlarındaki, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi, gün batımı fotoğraflarıyla sergilere ilham kaynağı oluyor.

İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında, 124 metre yükseklikte kayalık tepede bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde 2014'ten bu yana kazı çalışması devam eden UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Zerzevan Kalesi, tarihe ışık tutmanın yanı sıra kentin önemli bir turizm değeri olma özelliği de taşıyor.

Tarihi kalede bugüne kadar ortaya çıkarılan Roma dönemi Mithras yer altı tapınağı, 12-15 metre yüksekliğinde ve 1200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, sığınaklar, kaya mezarları, su kanallarının yanı sıra birçok yaşamsal eser, yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görüyor.

Yılın her günü ziyaretçilerini ağırlayan Zerzevan Kalesi, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların da özellikle gün batımında uğrak noktası oluyor.

"Burada çekilen fotoğraflarla ülkede birçok yerde sergiler açılıyor"

Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, AA muhabirine, kalede 7 yıl önce başlatılan kazı ve restorasyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bu alanda kazıların başlamasının bölgenin tarihi ve turizmi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Coşkun, çalışmalar sırasında birçok yeni bulguyu ortaya çıkardıklarını belirtti.

Coşkun, Zerzevan Kalesi'nin bölge ve ülke turizmi açısından çok önemli olduğuna işaret ederek, "Kale, doğa sporları tutkunlarının ve fotoğrafçıların uğrak yeri. Son yıllarda fotoğraf tutkunları burada gökyüzünde yıldız pozlaması yapıyor. Gökyüzünün Türkiye'de en iyi izlendiği noktalardan birisi Zerzevan Kalesi'dir. Mezopotamya'da güneşin doğuşu Nemrut'ta, batışı ise Zerzevan Kalesi'nde izlenir. Pandemi öncesinde sadece güneşin batışını izlemek isteyenler turlarla geliyordu. Bu nedenle birçok fotoğrafçıyı Zerzevan Kalesi'nde ağırlıyoruz." diye konuştu.

"2022'de en az 1 milyon ziyaretçi hedefliyoruz"

Kalenin fotoğrafçılar açısından doğal stüdyo haline geldiğini dile getiren Coşkun, kalenin dört mevsim fotoğrafçıların uğrak yeri olduğunu kaydetti.

Coşkun, "Gün batımı için fotoğrafçılar her gün kaleye geliyor. Ziyaretçiler de güneşin batışı için geliyor. Burada çekilen fotoğraflarla ülkede birçok yerde sergiler açılıyor. Hatta yurt dışında bile sergi programları oluyor." dedi.

Coşkun, 2019 yılında 70 bini yabancı olmak üzere 420 bin ziyaretçi ağırladıklarını, salgın sürecine denk gelen 2020'de 160 bin ziyaretçinin kaleye geldiğini aktararak, "Bu yılın ilk 7 ayında 75 bini geçti. Pandeminin seyri rutin bir şekilde giderse yıl sonuna kadar 500 bine ulaşmayı hedefliyoruz. 2022'de en az 1 milyon ziyaretçi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kalede gün batımına ilişkin sergi açacağız"

Diyarbakır Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu ise 4 yıldır Zerzevan Kalesi'nde fotoğraf çekimi yaptıklarını, kalede 4 mevsim fotoğraf çektiklerini belirtti.

Kılıçoğlu, kaledeki çekimlerle 7 sergi açtıklarını anlatarak, kalenin her mevsim fotoğraf verebilen hazır bir stüdyo olduğunu belirtti.

Tarihi kalenin Türkiye'de gün batımında çok fotoğraf alınan yerlerden olduğunu ifade eden Kılıçoğlu, "Zerzevan Kalesi, gün batımının keyifle izlenebileceği çok önemli bir kazı merkezi. Sadece fotoğrafçılar değil, gezginler, seyyahlar, doğa sporu ve bisiklet turları yapanlar da kaleye gün batımını izlemeye geliyor. Biz fotoğrafçılar bu mevsimde her gün burada gün batımını fotoğraflıyoruz. Yakın zamanda kalede gün batımına ilişkin sergi açacağız." şeklinde konuştu.

"Zerzevan Kalesi'nde gün batımını çekmek müthiş duygu"

Fotoğrafçılardan Çimen Tunç, kalede özellikle gün batımında güzel fotoğraflar çektiklerini ifade etti.

Tunç, "Zerzevan Kalesi'nde gün batımını çekmek müthiş duygu. İstediğimiz pozu elde edebiliyoruz. Burada çok güzel kareler çekiyoruz." dedi.

İngiltere'den gelen Birgül Tunç ise kaleyi gezmeye geldiğini belirterek, "Kalede önemli bir enerji alanı olduğunu öğrendim. Gün batımının çok güzel olduğunu duydum. Bunu izlemek için geldim. Burada güzel bir enerji hissettim." diye konuştu.