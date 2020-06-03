Zerzevan kalesinde milimetrik hesaplarla yapılan su kanalı gizemini koruyor - Son Dakika

Zerzevan kalesinde milimetrik hesaplarla yapılan su kanalı gizemini koruyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici listesine alınan Zerzevan Kalesi'ndeki milimetrik hesaplarla yapılan ve yaklaşık 8 kilometre uzunluğu olan su kanalı sisteminin büyük bir kısmı, 1800 yıldır bozulmadan ayakta kalmayı başardı.

Zerzevan kalesinde milimetrik hesaplarla yapılan su kanalı gizemini koruyor, System.String[]

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici listesine alınan Zerzevan Kalesi'ndeki milimetrik hesaplarla yapılan ve yaklaşık 8 kilometre uzunluğu olan su kanalı sisteminin büyük bir kısmı, 1800 yıldır bozulmadan ayakta kalmayı başardı. Bugüne kadar 54'ü ortaya çıkarılan su depolarında, 10 binlerce ton su biriktirilerek o günlerde özellikle uzun süren kuşatmalarda kaledeki askerlerin ve halkın su ihtiyacı karşılandı.

Çınar ilçesine 13 kilometre mesafede bulunan, 124 metre yükseklikteki kayalık tepenin üzerine kurulu olan Roma dönemine ait askeri garnizon Zerzevan Kalesi, doğudan gelen orduların karşılandığı yer olarak biliniyor. Amida ile Dara arasında stratejik bir noktada yer alan, antik ticaret yolu üzerindeki bütün vadiye hakim olan ve geniş bir alanı kontrol altında tutan kalede yapılan kazılarla, Mithras Tapınağı, kiliseler, villalar, gizli geçitler, su sarnıçları, kaya mezarları ve su kanalları keşfedildi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan kalede, 1800 yıl önce milimetrik hesaplamalarla inşa edilen, yaklaşık 8,5 kilometre uzunluğundaki su kanalları aracılığıyla sarnıçlarda 10 binlerce ton su biriktirilerek, özellikle uzun süren kuşatmalarda askerlerin ve kaleye sığınan halkın su ihtiyacı karşılandığı ortaya çıktı.

'SU KANALLARI İÇİN O DÖNEMDEKİ BÜTÜN TEKNOLOJİ KULLANILDI'

İşlevini yitirmeden bugüne kadar gelen su kanallarında Roma'nın o dönemdeki bütün teknolojiyi kullandığını anlatan Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Zerzevan Kalesi Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, "Zerzevan Kalesi, Roma'nın sınır garnizonu ve savunma sistemi ile birlikte önemli bir su sistemine sahip. Roma'nın bütün mimarlık ve mühendislikteki gelişmeleri ve teknolojinin hepsini Zerzevan Kalesi'nde kullandığını görüyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz sarnıç 4 bin ton su alıyor. Baktığımız zaman yaklaşık 21 metre derinliği var. Daha yüzde 80'i toprak altında. Kazı çalışmalarıyla birlikte bu sarnıç tamamen ortaya çıkarılacak. Tespit ettiğimiz 54 sarnıç var. 10 binlerce ton su depolamışlar ve bu suyun önemli bir bölümü hemen kalenin dışından bizim henüz 700 metresini kazdığımız su kanalından sağlanıyor. Araştırmalarımızda en yakın su kaynağının 8,5 kilometre uzakta olduğunu biliyoruz. Oradan su nasıl getirildi buraya? Yeraltı kaynakları kullanıldı mı? Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şunu biliyoruz ki çok milimetrelik, santimetrelik eğimler kullanmışlar. Kanal, yer yer 1,5 metre derinliğe sahip ve bu kanal vasıtasıyla kaynaktan gelen su kalenin içerisine getiriliyor. Nasıl bir teknoloji, nasıl bir sistem? Genelde derin vadilerde ters sifon sistemini kullandıklarını biliyoruz. Aynı zamanda kemerler kullandıklarını biliyoruz. Aslında birçok tekniği suyu buraya getirebilmek için bir arada kullanmıştır. Bunun ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Daha da ilerleyecek. Bu yıl da yine su sistemi üzerinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Böylece bazı soru işaretlerine de bu sayede cevap bulabileceğiz" dedi.

1 YIL BOYUNCA YETECEK SU DEPOLAMIŞLAR

Zerzevan Kalesi'nin özellikle doğudan gelen orduları tutan bir yer olduğunu ifade eden Doç. Dr. Aytaç, bir kuşatma olduğunda burada yaşayan halkın ve askerlerin su ihtiyacının karşılanması gerektiğini anlattı. Aytaç, "Normalde 1400 kişi burada yaşıyor. Şu andaki mevcut haliyle 1400 kişi Zerzevan Kalesi'nde ama bir savaş anında ovada, tarımla uğraşan halkın hepsi kaleye sığınıyordu. Kuşatmalar uzun süreceği için bu kadar insanın ihtiyacının karşılanması gerekiyor. Kaleden çıkmadan su ihtiyacını 1 yıl boyunca rahat bir şekilde sağlayabilmek için su sarnıçlarını inşa etmişler. 10 binler ton su depolanmış. Bu büyük bir rakamdır. Çalışmalar ilerledikçe daha birçok yeni sarnıçlar ortaya çıkacaktır. Kazılar uzun yıllar sürecek. Belki su sisteminin ortaya çıkarılması 10 yıl sürecek. Belki bu su kanalının bir bölümü canlandırabileceğiz. Şu anda kanala su bıraktığınız zaman kanalın şu ana kadar kazdığımız kısmına kadar su çok rahat bir şekilde geliyor. Aslında hala bu sistem çalışıyor. Devamını da kazdığımız zaman tamamen işler hale getirebiliriz bu sistemi. En azından bir bölümünde bunu canlandırma yaparak insanlara Roma dönemindeki su sistemini anlatabileceğiz" diye konuştu.


Zerzevan Kalesi, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 09:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zerzevan kalesinde milimetrik hesaplarla yapılan su kanalı gizemini koruyor - Son Dakika

Son Dakika

Sokakta aşka gelen ünlü şarkıcı, transparan taytıyla dikkat çekti Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Maske takma zorunluluğuna uymayan Bennu Gerede: Yasaksa ceza kessinler Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı hayatından çıkardı: İlgi alanımda değil Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı "New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi Nusret'ten İbrahim Tatlıses şarkısıyla ırkçılık karşıtı paylaşım Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor         
15:02
Aylarca gizlenen korona raporu basına sızdı! Binlerce insan boşu boşuna ölmüş Aylarca gizlenen korona raporu basına sızdı! Binlerce insan boşu boşuna ölmüş         
14:58
Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı         
14:54
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu         
14:49
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı 2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı         
14:33
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi         
14:27
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak         
14:26
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle öldürüldü         
14:21
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi         
14:16
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi         
14:07
Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu         
14:05
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek         
13:58
Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi         
13:05
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu         
13:00
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı         
12:57
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası         
12:55
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu 83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu         
12:54
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu         
12:52
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı         
12:44
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor         
12:41
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor         
12:40
Tüyleri diken diken eden sır dolu olay! Anne ve bebeğinin birbirinden ayrı yapılan mezarları her seferinde yeniden birleşti Tüyleri diken diken eden sır dolu olay! Anne ve bebeğinin birbirinden ayrı yapılan mezarları her seferinde yeniden birleşti         
12:37
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek         
12:22
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı         
12:06
Askerde verem oldu, 10 yıl sonra Askerde verem oldu, 10 yıl sonra "gazi" unvanını alabildi         
12:06
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı         
12:05
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi         
12:03
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü         
12:02
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı         
11:47
Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı         
11:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2020 15:19:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zerzevan kalesinde milimetrik hesaplarla yapılan su kanalı gizemini koruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]