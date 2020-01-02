'Zeta'lı aramada uyuşturucu ele geçirildi; 5 gözaltı (2) - Son Dakika

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'Zeta'lı aramada uyuşturucu ele geçirildi; 5 gözaltı (2)
7 saat önce
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAdıyaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:24 Kaynak: DHA
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Adıyaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.K. ve M.Ü.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, A.Y., O.E. ve M.A. ise serbest bırakıldı.
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