'Zeta'lı aramada uyuşturucu ele geçirildi; 5 gözaltı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Zeta'lı aramada uyuşturucu ele geçirildi; 5 gözaltı (2) - Son Dakika

'Zeta'lı aramada uyuşturucu ele geçirildi; 5 gözaltı (2)

7 saat önce

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAdıyaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'Zeta'lı aramada uyuşturucu ele geçirildi; 5 gözaltı (2), System.String[]

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adıyaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.K. ve M.Ü.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, A.Y., O.E. ve M.A. ise serbest bırakıldı.


Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:24 Kaynak: DHA
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