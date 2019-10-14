Zeugma Antik Kenti Kazı Başkanı Görkay'dan Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret

Zeugma Kazı Başkanı Profesör Doktor Kutalmış Görkay, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

Çalışmalarla ilgili Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yla fikir alışverişinde bulunan Görkay, 2005 yılından bu yana antik kentte yürütülen kazılardan mozaikler, çeşitli objeler, takılar, sikkeler ve duvar fresklerinin yanı sıra binlerce yıl öncesinin yemek kültürünü de ortaya çıkarabilecek kalıntıların gün yüzüne çıkartıldığını söyledi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise, Zeugma Antik Kenti'nin bölgede önemli bir yere sahip olduğunu belirterek ziyaretlerinden dolayı Kazı Başkanı Görkay'a teşekkür etti.

Karşılıklı sohbet ortamında devam eden ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.