Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Şüphelilerin kazı yaptıkları yaklaşık 3 metre derinliğinde 1 metre genişliğindeki alanda, 1 dedektör, 1 balyoz, 2 kazma, 1 kürek ve 1 kova bulundu.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, Y.B, M.Ç, Ö.Ş. ve H.B'yi kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samandöken Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve birinci derece sit alanı ilan edilen Zeugma Antik Kenti bölgesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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