Zeugma Antik Kenti'nden etkilenerek başladığı mozaik sanatı vazgeçilmezi oldu - Son Dakika

Zeugma Antik Kenti'nden etkilenerek başladığı mozaik sanatı vazgeçilmezi oldu

13.04.2021 11:03
Zeugma Antik Kenti'nden etkilenerek başladığı mozaik sanatı vazgeçilmezi oldu, System.String[]

Gaziantep'te atölyesi bulunan mozaik sanatçısı 63 yaşındaki Mehmet Yılmaz, 15 yıldır gönül verdiği sanatını sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Gaziantep'te atölyesi bulunan mozaik sanatçısı 63 yaşındaki Mehmet Yılmaz, 15 yıldır gönül verdiği sanatını sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yaklaşık 25 yıl boyunca tarih öğretmenliği ve idarecilik görevlerinde bulunan Yılmaz, Zeugma Antik Kenti'ndeki geziden etkilenerek, mozaik sanatına yöneldi.

Bir süre sanatsal faaliyetlerde bulunan Mehmet Yılmaz, mozaiğe olan ilgisi nedeniyle öğretmenlikten ayrıldı.

Sanatıyla ilgili eğitimlerin ardından evinin garajını atölyeye çeviren Yılmaz, yurt içinde ve yurt dışında seminerlere katıldı.

Daha sonra eğitimler vermeye başlayan Yılmaz, çeşitli ülkelerde eserlerini sergiledi.

Son 15 yıldır aralıksız şekilde çalışmalarını sürdüren Yılmaz, kurucusu olduğu Uluslararası Mozaik Sanatçıları (UMOSAD) Derneğinin başkanlığını yürütüyor.

Mehmet Yılmaz, AA muhabirine, mozaiklerin, mesleğinden ayrılmasına karar verecek kadar kendisini etkilediğini söyledi.

Bu alanda gelişim göstermek için büyük emek verdiğini belirten Yılmaz, bol bol araştırma yaptığını, emekli müze müdüründen işin teorisini öğrendiğini, ressam ve heykeltıraş bir kişiye çıraklık yaptığını, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin mozaik atölyesinde çalıştığını anlattı.

Bir süre evinin garajını mozaik atölyesi olarak kullandığı belirten Yılmaz, yaklaşık 10 yıl Bayazhan'da bulunan atölyesinde çalıştığını, 3 yıldır da restore ettiği bir Antep evinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

"Tarih ve mozaik birbirinin yan dalı"

Mozaik sanatının tanıtılması için yurt içinde ve yurt dışındaki faaliyetlere katıldığını belirten Yılmaz, "Uluslararası Mozaik Sanatçıları Derneğinin kurucu başkanlığını yaptım ve halen bu görevi yürütüyorum. Japonya, Almanya olmak üzere 7-8 ülkeye gittim. Ukrayna'nın Harkov şehrinde dünyanın en büyük parklarından birinde Çingene kızı mozaiğim, Slevonya'da üç buçuk metrekarelik eserim sergileniyor." diye konuştu.

Tarih öğretmeni olduğu için geçmişe her zaman ilgisi olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tarih ve mozaik birbirinin yan dalı. Zeugma'daki kazılarda mozaiklere dokununca iki bin yıl önce bu eserleri yapan insanlarla iletişim kurduğumu hissettim. Dokunduğun zaman insanda geçmişle ilgili elektriklenme oluyor. Hala bu işin içerisinde aynı heyecanla çalışıyorum. Radikal bir karar aldım. Bu alana girdikten sonra 25 yıl içerisinde bulunduğum camiadan kopmak zorunda kaldım, çevrem değişti. Kendi değerlerimi ortaya koymanın kararını verdim. Başkalarının kararıyla bir iş yapmaktansa kendi kararımla, değerlerimle bir şey ortaya koymanın keyfini yaşadım. Ondan dolayı da çok mutluyum."

Gaziantep ekonomisinin sanayi, gastronomi, tarih ve kültür olmak üzere üç ayak üzerinde durduğunu belirten Yılmaz, kentin iki alanda büyük yol aldığını ancak dünyanın sayılı müzelerinden birinin ilde bulunmasına rağmen mozaik sanatının hak ettiği yerde olmadığını düşündüğünü söyledi.

Mozaik sanatının hak ettiği değeri görmesi için dernek bünyesinde çalışmalar yaptıklarını aktaran Yılmaz, "Temayül etmiş, sivrilmiş, adı duyulmuş sanatçıların olması gerekir. Şehirde mozaik karnavalının oluşması lazım. Gaziantep mozaiklenmelidir. Mozaik bu şehirde sanat olarak mimariye girmeli. Şehrin sokakları mozaiklenmelidir. Sayısız mozaik atölyesinin olması gerekir." dedi.

Mehmet Yılmaz, Gaziantep, Emekli, Zeugma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Zeugma Antik Kenti'nden etkilenerek başladığı mozaik sanatı vazgeçilmezi oldu - Son Dakika


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