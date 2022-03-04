ZEUGMA, METAVERSE İLE GEZİLEBİLECEK - Son Dakika
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ZEUGMA, METAVERSE İLE GEZİLEBİLECEK

04.03.2022 16:55

DÜNYANIN en eski yerleşim yerlerinden biri olan Gaziantep'teki Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan Dionysos Evi, metaverse aracılığıyla sanal ortama taşındı.

DÜNYANIN en eski yerleşim yerlerinden biri olan Gaziantep'teki Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan Dionysos Evi, metaverse aracılığıyla sanal ortama taşındı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yıl boyunca binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Zeugma Mozaik Müzesi'nde yer alan eserlerin metaverse aracılığıyla sanal ortama taşınması amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda ilk olarak Zeugma Dionysos Evi, 3 boyutlu tasarlanarak sanal ortama eklendi. Mesafe ve zamandan dolayı gelme fırsatı bulamayan tarihseverler, Zeugma Dionysos Evi'ni sanal gözlüklerle gezebilecek. Dionysos Evi'ni ziyaret edenler, sanal gözlükle nesnelerle iletişime geçebilecek.Kentte 'Akıllı Kent Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Metaverse Dünyasına İlk Adım' konulu toplantı düzenlendi. Toplantıda siber toplumsal bir düzen olan metaverse evreni için Gaziantep'te atılacak adımlar konuşularak, kentin izleyeceği yol haritası ele alındı. Bu kapsamda Zeugma Dionysos Evi'nin 3 boyutlu tasarımının metaverse evrenine eklendiği bu sanal dünyaya yönelik çalışmayı, şehirdeki binalar ve yapılar başta olmak üzere online toplantılar ve online oyuncu avatarlarının etkileşime geçebileceği mobil uygulamaların takip edeceği belirtildi.

'METAVERSE GAZİANTEP'İN TARİHİ VE TURİSTİK MEKANLARIYLA BULUŞUYOR'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bilim, akıllı şehir, e-belediye yolculuğunda büyük bir heyecanı hep birlikte yaşadıklarını belirterek, yeni bir dünya için ilk adımı attıklarını söyledi. Metaverse evreninin bir şehir planlaması olduğunun altını çizen Şahin, metaverse dünyasının yeni bir fırsat, yeni bir tanıtım aracı olduğunu belirterek, "Bugün, bu sanal evren için çok önemli bir başlangıç yaptık. Gaziantep'in 5 antik kenti, müzeleri, hanları, 100 coğrafi işareti ve bilim merkezi metaverse ile buluşuyor. Bölgedeki en son bulgulara göre bölgede bir Roma evine rastlanıldı. Roma Dönemi'nin en ihtişamlı süreci Zeugma'da görülebilir. Ama insanların zaman sıkıntısı var. Çoğumuzun bu güzellikleri yerinde görme fırsatı olamıyor. Dijitalleşme sizi talep ve isteklerinize, hedeflerinize yakınlaştırıyor. Merak uyandırıyor. Bilim sanatla, bilim kültürle, teknolojiyle birleşecek. Bunun sonunda bölge ekonomisi ve şehir ekonomisi güçlenecek" diye konuştu. (DHA)

ZEUGMA, METAVERSE İLE GEZİLEBİLECEK
ZEUGMA, METAVERSE İLE GEZİLEBİLECEK
ZEUGMA, METAVERSE İLE GEZİLEBİLECEK
ZEUGMA, METAVERSE İLE GEZİLEBİLECEK
ZEUGMA, METAVERSE İLE GEZİLEBİLECEK
ZEUGMA, METAVERSE İLE GEZİLEBİLECEK
ZEUGMA, METAVERSE İLE GEZİLEBİLECEK
ZEUGMA, METAVERSE İLE GEZİLEBİLECEK

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 'Metaverse' dünyasına ilk adımını attı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 'Metaverse' dünyasına ilk adımını attı Gaziantep metaverse evrenine Zeugma ile giriş yaptı Gaziantep metaverse evrenine Zeugma ile giriş yaptı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZEUGMA, METAVERSE İLE GEZİLEBİLECEK - Son Dakika


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