Zeugma motifleri sofra takımlarını süsleyecek - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Karaca Grup iş birliğinde kentin simgesi haline gelen dünyaca ünlü "Çingene Kızı" mozaiği ve Zeugma Antik Kenti'nde bulunan mozaik desenlerinden esinlenerek oluşturulan sofra grubu, ev tekstili ve dekorasyon ürünlerinden oluşan "Zeugma Serisi"nin basın tanıtım toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ve Karaca Grup yürüttükleri ortak proje ile Zeugma Antik Kenti'nde gün yüzüne çıkarılan mozaikler ve Gazi şehrin simgesi haline gelen Çingene Kızı Mozaği'nden esinlenerek sofra grubu, ev tekstili ve dekorasyondan oluşan Zeugma Serisi'ni oluşturdu.

"Geçmişin Mirası, Bugünün Tasarımı" sloganıyla hazırlanan serinin basın tanıtım toplantısı Zeugma Mozaik Müzesi'nde, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Karaca Grup CEO'su Fatih Karaca'nın katılımıyla gerçekleşti.

Canlı performansların gerçekleştiği tanıtım toplantısında tasarlanan Zeugma Serisi'ni oluşturan ürünler hakkında bilgi verildi.

Basın tanıtım toplantısında konuşan Fatma Şahin, Gaziantep'in kültürel mirası olan Zeugma mozaiklerinin tanınırlığının arttırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Zeugma Mozaik Müzesi'nde Roma Dönemi'nin en ihtişamlı sofralarının hazırlandığı, en gösterişli yemek takımlarının, banyolarının yapıldığı muhteşem bir medeniyetin bulunduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Gaziantep 5 antik kenti olan ve UNESCO'ya girmeyi başaran bir şehir. Müzeler şehri burası. Buraya baktığımızda kültürel miras bizim zenginliğimiz. Özellikle pandemi sürecinde şunu gösterdi ki artık tek başına ekonomik kalkınma zenginlik göstergesi değil. Altın ve petrol miktarı zenginliği belirlemiyor. 'Yerelden evrensele, gelenekten geleceğe' sözü olanlar burada. Karaca'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gastronomi festivalinde biz yemeklerimizi Çingene Kızı sizlere bakarken ikram ettik. Bu çok dikkat çekti. Mozaiklerde büyük bir medeniyet, büyük bir tasarım, büyük bir hikaye var. Bizler için Karaca ile ortak çalışarak bu eserleri günlük kullanılabilir hale dönüştürmek çok mühimdi. Şimdi biz bunları sofralara taşıyoruz. Sofra; lezzet, paylaşma, mutluluk, kardeşliktir. Bugün geçilen zor dönemde, ağır şartlarda gelip bizimle bu güzelliği paylaştığınız için teşekkür ediyorum."

Zeugma Mozaiği motiflerini eserlerine desen olarak işlemekten dolayı gurur duyduklarını aktaran Karaca Ceo'su Fatih Karaca ise kültürel miras ve tarihin zenginliğine sahip çıkmak ve bu değerleri evlere taşımak için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Uzun ve detaylı çalışmalar sonucunda hem "Çingene Kızı' figürünü hem de eşsiz mozaik desenlerinin bir kısmını tasarımlara taşıdıklarını dile getiren Karaca, "Zeugma serimizi de sofra grubundan ev tekstilinden dekorasyonuna kadar birçok ürünü Anadolu'nun dokusu ve büyüsüyle buluşturduk. Bizim için imza olacak bu seriyi yine bize ilham veren bu atmosferde sunduğumuz için çok mutluyuz. Karaca olarak tarihi ve kültüre duyduğumuz saygı ve bağlılığı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise yürütülen çalışmalar için teşekkür ederek serinin beğeni toplayacağını aktardı.