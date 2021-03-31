Zeugma Mozaik Müzesi'nde 2021 yılı hedefi 500 bin ziyaretçi - Son Dakika

Zeugma Mozaik Müzesi'nde 2021 yılı hedefi 500 bin ziyaretçi

31.03.2021 12:32

Zeugma Mozaik Müzesi'nde 2021 yılı hedefi 500 bin ziyaretçi Ziyaretçi sayısı pandemiyle düşen Zeugma Mozaik Müzesi çıtayı yükseltti 500 bin turist hedefi 2020 yılında pandemiye takılan Zeugma Mozaik Müzesi 2021'de 500 bin turist ağırlamayı bekliyor.

Zeugma Mozaik Müzesi'nde 2021 yılı hedefi 500 bin ziyaretçi

Ziyaretçi sayısı pandemiyle düşen Zeugma Mozaik Müzesi çıtayı yükseltti

GAZİANTEP - 500 bin turist hedefi 2020 yılında pandemiye takılan Zeugma Mozaik Müzesi 2021'de 500 bin turist ağırlamayı bekliyor.2021'de 2020'nin telafisini yapacaklarını aktaran Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, müzenin ziyaretçi yoğunluğunun her geçen gün arttığını belirtti.

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi, pandemi nedeniyle 2020 yılında ağırlayamadığı ziyaretçileri 2021'de ağırlamayı bekliyor. Kente gelen turist gruplarının her zaman gezi rotasında bulunan Zeugma Mozaik Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 25 bini kapalı olmak üzere 30 bin metrekarelik alana kurulu Zeugma Mozaik Müzesi'nde çingene kızı, mars heykeli, ABD'den getirilen parçalar, yaklaşık 150 metrekarelik duvar resmi, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor.

2021 yılı 2020'nin telafisi olacak

Kentin simgesi halinde olan müzenin ziyaretçi sayısı açıldığı günden bugüne sadece 2020 yılında yaşanan Korona virüs salgınından dolayı düştü. Şimdiye kadar yaklaşık 1,5 milyon kişiyi ağırlayan müze, en yüksek ziyaretçi sayısı olan 350 bin kişiye "Göbeklitepe Yılı" ilan edilen 2019'da ulaştı.2020 yılındaki 500 bin ziyaretçi hedeflerinin salgından dolayı sekteye uğrayarak 90 binde kaldığını aktaran Özgür Çomak, 2020 yılının telafisini 2021 yılında yapacaklarını ifade etti.

"Ziyaretçi sayısı 2021'de katlanarak artacak"

Tüm dünyada olduğu gibi 2020'de Türkiye'de de yaşanan pandemi sürecinin müzeyi olumsuz etkilediğini belirten Çomak, özellikle son dönemlerde tekrardan yoğun bir şekilde ziyaretçileri ağırlamaya başladıklarını kaydetti. Hafta sonlarında yoğun bir turist kitlesini ağırladıklarını paylaşan Çomak, "Geçen hafta sonunda 3 bin ziyaretçi sayısını gördük. Özellikle 2019'da 350 bin olan rakamı 2020 yılında 500 bine çıkarabileceğimizi biz ilk 3 ayda görmüştük. Pandemi öncesindeki yılın ilk 3 ayında daha turizm sezonu başlamamışken 50 bine yakın ziyaretçi ağırladık. Bu rakam turizm sezonuyla birlikte 500 bini bulacaktı. Talihsiz bir şekilde pandemi süreci araya girince ziyaretçi sayımız azaldı. Ancak 2021'in sonunda ve 2022 yılında bu rakamlar katlanacaktır. Çünkü biz bu katlanmayı birkaç hafta öncesinden görmeye başladık. Sadece hafta sonları 15 bin ziyaretçi ağırladık. Bu da bizi çok mutlu etti. İnşallah en kısa zaman Zeugma Mozaik Müzemiz ziyaretçilere kapılarını tekrardan yoğun bir şekilde açacaktır" dedi.

"Pandemi sonrasında eski canlılığa kavuşacağız"

Gaziantep'in her yönüyle çok önemli bir şehir olduğunu sözlerine ekleyen Çomak, Gaziantep'in bir müzeler şehri olduğunu dile getirdi. Kentte şuan 24 müzenin olduğunu anlatan Çomak, "Zeugma Mozaik Müzesi en önemli müzedir. Kent bu kadim kültürünü özellikle müzeleriyle anlatıyor. Gaziantep gastronomisini, sanayisini, kültürünü, tarihini müzeleriyle anlatıyor. Zeugma'da Gaziantep'e gelen insanların ilk uğradığı yerdir. Pandemi sonrasında tekrardan o eski canlılığa kavuşacağız" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla Müzeler Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle 2020 yılı Nisan ayında Zeugma Mozaik Müzesi ile Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde sanal müze uygulamasını başlattıklarını hatırlatan Çomak, pandemiden dolayı müzeleri ziyaret edemeyen ziyaretçilere bu şekilde müzeyi gezdirdiklerini belirterek, sanal müze uygulamasının yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Zeugma Mozaik Müzesi'nde 2021 yılı hedefi 500 bin ziyaretçi
Zeugma Mozaik Müzesi'nde 2021 yılı hedefi 500 bin ziyaretçi
Zeugma Mozaik Müzesi'nde 2021 yılı hedefi 500 bin ziyaretçi
Zeugma Mozaik Müzesi'nde 2021 yılı hedefi 500 bin ziyaretçi

Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep, Pandemi, turist, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Zeugma Mozaik Müzesi'nde 2021 yılı hedefi 500 bin ziyaretçi - Son Dakika


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