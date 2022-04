GAZİANTEP - Zeugma Mozaik Müzesi'nde "bahar" bereketi - Son Dakika

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan, "Çingene Kızı" eseriyle ünlü Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Gaziantep'te 25 bini kapalı olmak üzere 30 bin metrekarelik alanda kurulan Zeugma Mozaik Müzesi'nde "Çingene Kızı" mozaiği, "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi yüzlerce eser sergileniyor.

"Çingene Kızı" mozaiğinin ABD'den 52 yıl sonra Türkiye'ye iadesi sağlanan 12 parçasının da sergilendiği müze, ilkbaharda turistlerin ilgisi dikkati çekiyor.

Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, 2022 yılının bahar ayları itibarıyla hareketli bir dönem yaşadıklarını söyledi.

Gelecek ay turizm sezonunun açılmasıyla geçmiş yıllardaki rakamları katbekat geçeceklerini şu an için gelen ziyaretçi yoğunluğunda gördüklerini belirten Çomak, "Özellikle bu sabah çok mutlu olduk. İspanyol turistlere ait 5 tur otobüsü geldi. Yine Bulgaristan'dan ziyaretçilerin bulunduğu turlar geldi. Özellikle yabancı turların çok yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Çomak, sert geçen kış aylarından sonra ziyaretçi sayısının arttığını ifade ederek, "Ocak ayındaki yoğun kış şartlarından sonra yavaş yavaş ziyaretçilerin müzemize gelmesiyle beraber 50 bin rakamını geçtik. Bu rakamı geçmemiz çok önemli. Daha yılın ilk 3 ayı. Devam eden süreçte de önceki yıllardaki ziyaretçileri yaklaşık 2'ye katlayacağımızı inşallah bir aksilik olmazsa, pandemi koşulları vs tekrar gündeme gelmediği sürece, Zeugma Mozaik Müzesi'nin tarihindeki en yoğun ziyaretçi sayısına 2022 yılında ulaşacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor

Yabancı turistlerde ciddi bir yoğunluk olduğuna işaret eden Çomak, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda yabancı turlarımız çok yoğun. Japon turlar geldi, bugün İspanyol, Bulgar turları gördük. Geçtiğimiz haftalarda Uzak Doğu'dan gelen gruplar vardı ve biraz da Avrupa kıtasından turların geldiğini istatistiklerimizden görüyoruz. Bu, yazın daha da artacaktır. Yani şu an dünyanın her yerinden ülkemizin hemen hemen her tarafından Zeugma Mozaik Müzemize yoğun bir ziyaretçi akını var. 2021 yılında en çok ziyaret edilen müzelerden biriydik, 255 bin rakamına ulaşmıştık. 2022'de bu 500 bin rakamlarına ulaşacaktır diye düşünüyoruz."

"Medeniyetlerimizle tanıştırmak bizi mutlu ediyor"

Bulgar turist grubunun rehberi Refika Türker, Zeugma Mozaik Müzesi'nin merak edilen bir müze olduğunu, turistlerin müzeyi ve bölgeyi gezip görmek istediklerini anlattı.

İlk duraklarının Adana, sonra ise Gaziantep ve Zeugma olduğunu dile getiren Türker, şunları söyledi:

"Misafirlerimize 2 saat verdik. Çok memnun kaldılar, çok heyecanlandılar. Bu ikinci turum. İlk turumda tarih profesörü vardı. Çok memnun kaldılar, çok beğendiler müzeyi. Misafirlerin hepsi çok meraklı, daha önceden okumuş öğrenmiş ve şu anda da bunları görmek ve bu heyecanı yaşamak için geldiler. İlerleyen günlerde turlarımız devam edecek. Bizi gönderen acentenin bu 3'üncü turu, mayıs ayında devam edecek. Daha sonra da devamı gelecek. Acentelerin bu lokasyonu koymuş olmaları hem Bulgar turistleri çok sevindiriyor hem de bizi çünkü bu fırsatı yakalayıp turistleri bizim zenginliklerimizle, güzelliklerimizle ve medeniyetlerimizle tanıştırmak bizi mutlu ediyor."

Bulgar arkeolog Ekaterına Bozhınova, okuduğu tarihi yerinde görmek istedikleri için bu tura katıldığını belirterek, gördüğü her şeyden çok etkilendiğini ifade etti.

Fransız Jonathan Cohen ise arkadaşlarının tavsiyesiyle Anadolu'nun kalbi olan bölgeyi görmek için geldiğini, "Çingene Kızı", "Satyr", "Antilop" mozaiklerinden etkilendiğini aktardı.

Emre Sivrihisarlı da İstanbul'dan geldiğini, müzenin ününü duyduğunu kaydederek, "Ancak birebir görünce ayrı bir etkileniyor insan. Eserler gerçekten çok etkileyici ama eserlerin sergileniş biçimi ve müzenin mimarisi de eserleri ön plana çıkarmak için çok yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.