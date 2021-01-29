Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserler, "cerrah" hassasiyetiyle temizlenerek geleceğe aktarılıyor - Son Dakika

Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserler, "cerrah" hassasiyetiyle temizlenerek geleceğe aktarılıyor

29.01.2021 11:07
Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserler,

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden Zeugma Mozaik Müzesi'nde yer alan birbirinden eşsiz mozaikler, uzman ekip tarafından adeta "cerrah" hassasiyetiyle temizlenerek geleceğe aktarılıyor.

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden Zeugma Mozaik Müzesi'nde yer alan birbirinden eşsiz mozaikler, uzman ekip tarafından adeta "cerrah" hassasiyetiyle temizlenerek geleceğe aktarılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne sahip Zeugma Mozaik Müzesi'nde bulunan dünyaca ünlü mozaikler, Gaziantep Restorasyon Konservasyon Bölge Laboratuvarları ekiplerince korunuyor.

Başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda kurtarma kazıları sırasında çıkarılan eşsiz mozaiklerin konusunda uzman 8 kişilik ekip tarafından korunarak gelecek kuşaklara ulaşması sağlanıyor.

Gaziantep Müzeler Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, müzedeki eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması için periyodik aralıklarla kontroller yapıldığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının konusunda uzman restoratörlerinin uygun tekniklerle esere hiçbir şekilde zarar vermeden, eserin dokusu bozulmadan teknik çalışma yaptığını ifade eden Çomak, "Küçük ince konservasyon ve temizlik çalışmaları yapıyoruz ki eserlerimiz gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir şekilde zarar görmeden ulaşsın. Bugün nasıl görebiliyorsak 100 yıl sonra da aynı şekilde görmeyi ümit etmek için bu tarz teknik çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Gaziantep Restorasyon Konservasyon Bölge Laboratuvarları Müdür Vekili Ayşe Ebru Çorbacı da birbirinden değerli mozaiklerin gelecek kuşaklara aktarılması için çalıştıklarını söyledi.

Mozaiklerin periyodik olarak kontrol edildiğini belirten Çorbacı, "Sergilenen eserler, ortama göre bir miktar tozlanma ya da kirlenmeyle karşılaşabiliyor. Bu yüzden restoratör arkadaşlarımız yılda en az 3 kez periyodik kontrollerle bu eserlerin temizliklerini, konservasyon işlemlerini gerçekleştiriyorlar." dedi.

"Bozulma ilerlemeden müdahale ediyoruz"

Eserlerin bozulmadan önce müdahale edilerek ömürlerinin uzatıldığını kaydeden Çorbacı, şunları dile getirdi:

"Mozaikleri oluşturan küçük taş parçalarının, harçlarının bozulmalarını kontrol ediyoruz. Eğer böyle bir risk var ise bunlara dağılma olmadan, bozulma ilerlemeden müdahale ediyoruz ve gelecek kuşaklara aktarmak üzere biraz daha ömrünü uzatıyoruz. Bozulmaların ilerlememesi için zamanında müdahale etmeye çalışıyoruz. Biraz konum ve biraz ziyaretçi sirkülasyonuyla ilgili bazı sıkıntılar olabiliyor ama ona da zamanında müdahale ederek gerekli işlemleri yapıyoruz."

Çorbacı, çalışmalara ilk aşamada kuru depozitlerin temizliğiyle başladıklarını ifade ederek, daha sonra belgeleme çalışmaları yaptıkları bilgisini verdi.

"Hem fotoğrafik hem yazılı belgeleme yapıyoruz." diyen Çorbacı, şöyle konuştu:

"Bunların malzemelerini de belgeliyoruz. Hangi tür taştan oluşmuş, hangi renk taş kullanılmış, harçlarının bozulma oranlarına, durumlarına bakıyoruz. Sorunları tespit ediyoruz. Buna yönelik olarak yeni harç uygulamaları yapabiliyoruz. Eğer tesseralarda oynama gibi, yerinden çıkma gibi böyle bir durum hasıl olursa ona da zamanında müdahale edip sağlamlaştırma işlemleri yapıyoruz."

Renk ve çeşitlilik bakımdan dünyanın en önemli eserlerinin yer aldığı müzede çalışmaktan mutluluk duyduklarını belirten Çorbacı, "Bu mozaikleri görmek, belgelemek gerçekten çok önemli bizler için. Cam tesseraların kullanıldığı, renkli taşların kullanıldığı çok zengin bir sanatla karşı karşıyayız. O yüzden bu çalışmaları gerçekleştirmek bizleri çok mutlu ediyor." dedi.

Zeugma Mozaik Müzesi, Restorasyon, Gaziantep, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserler, 'cerrah' hassasiyetiyle temizlenerek geleceğe aktarılıyor - Son Dakika


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