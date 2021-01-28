Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Zeugma Mozaik Müzesi'ni geçen yıl sanal ortamda 1 milyon kişi ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Zeugma Mozaik Müzesi'ni geçen yıl sanal ortamda 1 milyon kişi ziyaret etti

28.01.2021 12:57

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te bulunan dünyanın en büyük mozaik müzelerinden Zeugma Mozaik Müzesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçilerini sanal ortamda da ağırlıyor.

Gaziantep'te bulunan dünyanın en büyük mozaik müzelerinden Zeugma Mozaik Müzesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçilerini sanal ortamda da ağırlıyor.

Resmi açılışı 9 Eylül 2011'de yapılan, 25 bini kapalı olmak üzere 30 bin metrekarelik alana kurulu Zeugma Mozaik Müzesi, Kovid-19 salgını nedeniyle geçmiş yıllara göre daha sakin bir dönem yaşıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllü müzede, Çingene Kızı mozaiği, Mars heykeli, ABD'den getirilen parçalar, yaklaşık 150 metrekarelik duvar resmi, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeugma Mozaik Müzesi'nin 2011'de ziyarete açıldığını, 3 ana bölümden oluşan müzenin A bloğunda Roma dönemine ait eserlerin, B bloğunda Gaziantep'in ilçeleri, köyleri ve çeşitli yerlerdeki kazılarda çıkan mozaiklerin yer aldığını, üçüncü blokta ise sergi ve kongre merkezlerinin bulunduğunu anlattı.

"Dünyada 13 renk skalasına ulaşmış tek mozaik müzesidir

Müzede Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaiklerin de sergilendiğinin altızı çizen Çomak, "Müzede üç boyutlu çok güzel mozaikler mevcut. Zeugma Mozaik Müzesi'nin diğer müzelerden en önemli farklarından biri de 13 renk skalası dediğimiz ara renklerle beraber özellikle cam mozaik taşlarının kullanıldığı çok özel mozaiklerimiz var. Dünyada 13 renk skalasına ulaşmış tek mozaik müzesidir. " dedi.

Çomak, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü destekleriyle hem Zeugma Mozaik Müzesi'nde hem de Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde sanal müze uygulamasına geçildiğini belirterek, "Buraya gelemeyen insanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığının web sayfası üzerinden online şekilde burayı gezebiliyor. Müzemizi 2020'de internet üzerinden 1 milyon kişi ziyaret etti." diye konuştu.

Müzeyi 9 yılda 1,5 milyon kişi ziyaret etti

Japonya, Çin, İngiltere, İtalya ve çeşitli Avrupa ülkeleri ile ABD'den turistlerin bölgeye ilgi gösterdiğini belirten Çomak, müzeyi 2018'de 267 bin 552, 2019'da 340 bin 569, 2020'de de 89 bin 292 kişinin ziyaret ettiğini, 2011-2020 arasında ise 1,5 milyon turisti ağırladıklarını kaydetti.

Salgınla birlikte ziyaretçi sayısının düştüğünü aktaran Çomak, "Çünkü pandemi döneminde 1 Haziran'a kadar tüm ören yerlerimiz ziyaretçiye kapalıydı. Amacımız bu yıl özellikle pandemi sonrasında, 2018 ve 2019 yıllardaki ziyaretçi sayılarının daha da üstüne çıkabilmek. Özellikle GAP turlarının iptal edilmesi de ziyaretçi sayılarını etkiledi. Pandemi döneminde ağırlıklı olarak yerli turist ziyaretlerimiz yoğun şekilde sürüyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Zeugma Mozaik Müzesi'ni geçen yıl sanal ortamda 1 milyon kişi ziyaret etti
Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Zeugma Mozaik Müzesi'ni geçen yıl sanal ortamda 1 milyon kişi ziyaret etti
Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Zeugma Mozaik Müzesi'ni geçen yıl sanal ortamda 1 milyon kişi ziyaret etti
Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Zeugma Mozaik Müzesi'ni geçen yıl sanal ortamda 1 milyon kişi ziyaret etti

Amerika Birleşik Devletleri, Zeugma Mozaik Müzesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Zeugma Mozaik Müzesi'ni geçen yıl sanal ortamda 1 milyon kişi ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Zamalek'ten resmi açıklama geldi! Mostafa Mohamed için Galatasaray'la anlaşıldı TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari mahrem imamı Ahmet Yiğit, Türkiye'ye getirildi Anne ve babasını siyanürlü şerbet içirip öldüren gence 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis Sürekli ağaçlarını kesen şahsı, bahçesine kurduğu 17 bin liralık fotokapanla yakaladı Türkiye'nin en büyük çetesi "Büyü Bozan" operasyonuyla çökertildi! Polis 6 ay boyunca balıkçı kılığında takip etti Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor Kuliste kurşun döktüren Alişan, o anları sosyal medyadan paylaştı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: HDP'den bir randevu talebi gelmedi, gelirse görüşürüz bunda bir şey yok DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: HDP'den bir randevu talebi gelmedi, gelirse görüşürüz bunda bir şey yok         
14:01
40 saniye süren hortum, araba ve kameriyeyi de peşine takıp ortalığı savaş alanına çevirdi 40 saniye süren hortum, araba ve kameriyeyi de peşine takıp ortalığı savaş alanına çevirdi         
13:43
AK Partili Ünal: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu yüzde 52'nin altına, AK Partinin oyu ise yüzde 40'ın altına düşmedi AK Partili Ünal: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu yüzde 52'nin altına, AK Partinin oyu ise yüzde 40'ın altına düşmedi         
13:28
Galatasaray, Diagne'yi satın alma opsiyonuyla West Bromwich'e kiraladı Galatasaray, Diagne'yi satın alma opsiyonuyla West Bromwich'e kiraladı         
13:23
Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı         
12:28
Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı         
11:38
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 36,96'ya yükseldi İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 36,96'ya yükseldi         
11:19
Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti         
10:56
Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 652, yoksulluk sınırı 8 bin 638 lira oldu Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 652, yoksulluk sınırı 8 bin 638 lira oldu         
10:51
Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek         
09:41
Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor         
09:37
Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu         
09:29
Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu         
09:16
Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı         
09:02
Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı         
08:57
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü         
21:58
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 14:38:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Zeugma Mozaik Müzesi'ni geçen yıl sanal ortamda 1 milyon kişi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei